Phường Vĩnh Tuy: Hơn 300 người được tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy Lê Hoàng Đức nhấn mạnh, PCCC và CNCH là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, gắn trực tiếp với việc bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhà nước và nhân dân. Công tác phòng cháy phải được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, chủ động, lấy phòng ngừa là chính; đồng thời chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện và kỹ năng để kịp thời xử lý khi xảy ra cháy, nổ, sự cố.

Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy Lê Hoàng Đức phát biểu tại buổi tập huấn. Ảnh: Việt Thắng

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy Lê Hoàng Đức, phường có mật độ dân cư cao, nhiều khu dân cư, nhà ở, cơ sở kinh doanh và chung cư, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác PCCC và CNCH. Việc xây dựng, củng cố lực lượng dân phòng tại các tổ dân phố có ý nghĩa thiết thực, bởi đây là lực lượng tại chỗ, gần dân, sát địa bàn, có khả năng phát hiện và xử lý ban đầu các tình huống ngay từ cơ sở.

Các đại biểu tham dự buổi tập huấn nghiệp vụ PCCC và CNCH. Ảnh: Việt Thắng

Thực hiện nhiệm vụ này, Công an phường đã tham mưu UBND phường kiện toàn Đội chữa cháy dân phòng tại 38 tổ dân phố. Phường đồng thời rà soát, tổng hợp 552 cơ sở kinh doanh dịch vụ, cơ sở cho thuê nhà ở thuộc thẩm quyền quản lý; 100% cơ sở đã khai báo dữ liệu lên phần mềm. Toàn phường còn 14 tuyến ngõ, ngách chưa bảo đảm điều kiện PCCC, với khoảng 2.406 nhà ở thuộc diện phải trang bị thiết bị truyền tin báo cháy.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Tùng, Giảng viên Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ hướng dẫn kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH cho lực lượng tại cơ sở. Ảnh: Việt Thắng

Chương trình huấn luyện có sự tham gia của 38 đội dân phòng cùng đại diện các lực lượng, đơn vị liên quan. Qua tập huấn, các lực lượng được cập nhật kiến thức, củng cố kỹ năng và thống nhất phương pháp phối hợp trong công tác PCCC và CNCH tại địa bàn dân cư.

Lực lượng dân phòng được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ. Ảnh: Việt Thắng

Cùng với tập huấn, phường Vĩnh Tuy tiếp tục triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC, tập trung tuyên truyền Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cùng các quy định liên quan; phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng cháy, thoát nạn, cứu người, cứu tài sản và xử lý ban đầu khi xảy ra cháy, nổ. Công tác tuyên truyền được tăng cường tại khu dân cư, chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, chợ, trường học và các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao.

Phường cũng vận động hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC cài đặt, sử dụng ứng dụng “Báo cháy 114”; trang bị phương tiện, thiết bị PCCC phù hợp; thường xuyên kiểm tra lối thoát nạn, nguồn lửa, nguồn nhiệt và hệ thống điện, không để vật cản tại hành lang, cầu thang, lối thoát nạn.