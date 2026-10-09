Phường Vĩnh Tuy: Đồng hành cùng doanh nghiệp thúc đẩy phát triển kinh tế

Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy Vũ Văn Hoạt phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Việt Thắng

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy Vũ Văn Hoạt nhấn mạnh vai trò quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Hiện trên địa bàn phường Vĩnh Tuy có 2.380 doanh nghiệp đang hoạt động, tổng số vốn đăng ký đạt khoảng 3.601 tỷ đồng và gần 3.800 hộ kinh doanh.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường đạt trên 1.782 tỷ đồng (đạt 91,5% dự toán thành phố giao). Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 95,36% kế hoạch. Bên cạnh đó, phường cũng tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số với nhiều mô hình nổi bật như ứng dụng hội nghị trực tuyến tới các nhà sinh hoạt cộng đồng, phủ sóng Wifi miễn phí trên tuyến phố Minh Khai.

Lãnh đạo phường Vĩnh Tuy tặng hoa chúc mừng đại diện các doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam. Ảnh: Việt Thắng

Tại hội nghị, đại diện Thuế cơ sở 3, Bảo hiểm xã hội cơ sở Hai Bà Trưng, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Hai Bà Trưng cùng Công an phường đã trực tiếp phổ biến các chính sách mới về thuế, hóa đơn điện tử, nghĩa vụ tài chính, chính sách bảo hiểm xã hội, hỗ trợ vốn vay tín dụng ưu đãi và công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Trong phần đối thoại trực tiếp, đại diện các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã phản ánh những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh. Các câu hỏi, kiến nghị liên quan đến thẩm quyền giải quyết đã được lãnh đạo UBND phường và các cơ quan chuyên môn trao đổi, hướng dẫn cụ thể. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, chính quyền địa phương ghi nhận, tổng hợp để đề xuất, kiến nghị cấp trên xem xét, giải quyết và thông tin lại cho doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy Vũ Văn Hoạt khẳng định, với tinh thần “Chính quyền đồng hành - Doanh nghiệp phát triển”, hệ thống chính trị phường cam kết tiếp tục nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, minh bạch thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp, hộ kinh doanh yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của Thủ đô.