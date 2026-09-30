Phường Vĩnh Tuy công bố quyết định về tổ chức bộ máy các phòng chuyên môn

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Linh Chi

Tại hội nghị, Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Vĩnh Tuy Kim Thị Thu công bố Nghị quyết của HĐND phường về tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND phường; các quyết định của UBND phường về bổ nhiệm lãnh đạo, biên chế công chức các phòng (hiệu lực thi hành từ ngày 1-10-2026).

Theo đó, ngày 28-9-2026, HĐND phường Vĩnh Tuy khóa II, kỳ họp thứ ba quyết nghị tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND phường, gồm 5 phòng: Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Nội vụ - Tư pháp; Phòng Kinh tế; Phòng Hạ tầng, Đô thị và Môi trường; Phòng Văn hóa - Xã hội. HĐND phường giao UBND phường quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn từng phòng; quyết định số lượng phó trưởng phòng theo thẩm quyền; bố trí công chức theo vị trí việc làm, yêu cầu nhiệm vụ, chỉ tiêu biên chế được giao.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Tuy Nguyễn Quang Trung và các đồng chí Thường trực Đảng ủy phường trao quyết định, tặng hoa chúc mừng lãnh đạo 5 phòng chuyên môn. Ảnh: Linh Chi

Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Tuy Nguyễn Quang Trung và các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy phường trân trọng trao các quyết định của Chủ tịch UBND phường, tặng hoa chúc mừng các phòng chuyên môn mới được tổ chức lại và các đồng chí được điều động, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy Vũ Văn Hoạt phát biểu. Ảnh: Linh Chi

Thay mặt UBND phường phát biểu chúc mừng cán bộ, công chức vừa được điều động, bổ nhiệm, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy Vũ Văn Hoạt khẳng định, tổ chức lại bộ máy UBND phường từ 3 phòng thành 5 phòng chuyên môn không đơn thuần là thay đổi cơ cấu hay tên gọi, mà là yêu cầu cấp thiết nhằm cụ thể hóa Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Thủ đô năm 2026, các chỉ đạo của thành phố. Đặc biệt, nhằm chuyên môn hóa sâu hơn, nâng cao chất lượng tham mưu và phục vụ nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Để bộ máy mới nhanh chóng hoạt động thông suốt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, Chủ tịch UBND phường đề nghị các phòng chuyên môn, lãnh đạo phòng và toàn thể cán bộ, công chức khẩn trương ổn định tổ chức; bàn giao hồ sơ, tài liệu, tài sản, cơ sở vật chất, công việc giữa các bộ phận cũ và mới; không gián đoạn giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp.

Cùng đó, ban hành quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể từng phòng; trưởng các phòng phân công nhiệm vụ từng công chức, người lao động rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ...

Với những đồng chí vừa được điều động, bổ nhiệm, lãnh đạo phường mong muốn tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, bản lĩnh chính trị và nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu, sáng tạo, cùng tập thể phòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; 5 phòng phối hợp chặt chẽ, chấp hành nghiêm kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Vĩnh Tuy Kim Thị Thu phát biểu nhận nhiệm vụ.Ảnh: Linh Chi

Đại diện các đồng chí được bổ nhiệm, điều động phát biểu nhận nhiệm vụ, Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Vĩnh Tuy Kim Thị Thu chia sẻ, sau hơn 1 năm được thành lập theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hiện phường Vĩnh Tuy tiếp tục được tổ chức lại bộ máy để nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân. Các cán bộ, công chức vừa được bổ nhiệm, điều động nghiêm túc tiếp thu tinh thần chỉ đạo, giao nhiệm vụ từ lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường và xác định rõ là trách nhiệm chung của toàn đội ngũ.

Văn phòng HĐND và UBND phường và 4 phòng chuyên môn sẽ nhanh chóng họp toàn thể cán bộ, công chức để quán triệt nhiệm vụ, thực hiện bàn giao, tiếp nhận công việc, bảo đảm bộ máy vận hành ngay, không để gián đoạn giải quyết công việc của người dân. Trong khi chờ hướng dẫn chính thức từ UBND thành phố, Văn phòng HĐND và UBND phường sẽ phối hợp Phòng Nội vụ - Tư pháp và các đơn vị liên quan chủ động tham mưu xây dựng, trình ban hành quy chế làm việc tạm thời, nhằm định hình rõ chức năng, thẩm quyền, quan hệ phối hợp trong mô hình mới.

“Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐND, UBND phường và tin tưởng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tập thể cán bộ, công chức tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Vĩnh Tuy ngày càng phát triển, đạt được mục tiêu Đảng ủy phường đề ra”, bà Kim Thị Thu bày tỏ.