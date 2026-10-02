Phường Vĩnh Trạch chúc thọ, mừng thọ 60 người cao tuổi

Đến nay, phường duy trì hiệu quả 2 Câu lạc bộ “Liên thế hệ tự giúp nhau” với 92 cụ. Trong năm qua, các câu lạc bộ đã hỗ trợ, giúp đỡ 10 cụ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 125 triệu đồng. Phường có 1 Câu lạc bộ “Ông bà mẫu mực - Con cháu hiếu thảo” với 45 cụ tham gia; 1 Câu lạc bộ Cờ tướng với 25 cụ; 1 Câu lạc bộ Xe đạp với 15 cụ và 1 Câu lạc bộ Đờn ca tài tử với 20 cụ tham gia.

Lãnh đạo phường Vĩnh Trạch cùng 60 cụ cao niên trên địa bàn tham dự lễ chúc thọ, mừng thọ.

Phát biểu tại buổi lễ chúc thọ, mừng thọ 60 người cao tuổi năm 2026 trên địa bàn phường vào chiều 2/10, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Trạch Lưu Văn Nghị, nhấn mạnh: Thời gian qua, cấp uỷ, chính quyền và Hội Người cao tuổi luôn chú trọng công tác chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò của các bậc cao niên tại địa phương.

Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Trạch Lưu Văn Nghị phát biểu tại buổi lễ.

Người cao tuổi toàn phường đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”; đi đầu trong các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, xây dựng đô thị văn minh; tích cực tham gia các tổ hòa giải, an ninh nhân dân, thanh tra nhân dân và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết để xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Lãnh đạo phường Vĩnh Trạch tặng thiếp mừng thọ 60 cụ cao niên.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND phường mong muốn Hội Người cao tuổi tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên; đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc sức khoẻ, giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao; đồng thời phát huy vai trò, kinh nghiệm và uy tín của người cao tuổi trong gia đình và cộng đồng, góp phần xây dựng phường Vĩnh Trạch ngày càng phát triển.

Đồng chí Huỳnh Phương Thanh, Phó Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Trạch (giữa), tri ân những đóng góp của người cao tuổi trong các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương Vĩnh Trạch ngày càng giàu đẹp.

Tại buổi lễ, lãnh đạo phường Vĩnh Trạch trao thiếp mừng thọ và tặng quà các cụ, nhằm tri ân những đóng góp của người cao tuổi, đồng thời lan toả tinh thần “Tuổi cao, gương sáng”, góp phần phát huy vai trò người cao tuổi trong đời sống gia đình và cộng đồng, xây dựng địa phương ngày càng văn minh, nghĩa tình./.