Phường Vĩnh Trạch cần tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Đại biểu tham dự buổi làm việc.

Theo báo cáo, phường Vĩnh Trạch hiện có 11/20 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm. Trong đó, sản lượng tôm đạt hơn 102% kế hoạch; công tác giải phóng mặt bằng 4 dự án trọng điểm đã hoàn thành 100%. Công tác cải cách hành chính có chuyển biến tích cực, tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt gần 99%.

Chủ tịch UBND phường Vĩnh Trạch Lê Văn Phương, báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và những khó khăn, vướng mắc của địa phương.

Tuy nhiên, địa phương vẫn còn gặp khó khăn trong thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công và sản xuất nông nghiệp; hệ thống thuỷ lợi chưa đồng bộ, nguồn nước phục vụ nuôi trồng thuỷ sản còn hạn chế; một số chương trình mục tiêu quốc gia còn vướng mắc về cơ chế, chính sách. Trước thực tế này, phường Vĩnh Trạch kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư, nâng cấp hệ thống thuỷ lợi, mở rộng các cống thoát nước, đồng thời hỗ trợ kinh phí thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn.

Đồng chí Lê Thành Huấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, trao đổi một số nội dung tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lâm Văn Bi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Ban Thường vụ Đảng uỷ phường trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Lâm Văn Bi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, phát biểu kết luận tại buổi làm việc với phường Vĩnh Trạch.

Đồng chí đề nghị địa phương rà soát các chỉ tiêu chưa đạt, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; chú trọng công tác quản lý đô thị, bảo vệ môi trường, hoàn thiện kết cấu hạ tầng. Đồng thời, quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở y tế, văn hoá và phát huy vai trò của các khóm.

Đối với những kiến nghị của địa phương, đồng chí đề nghị các sở, ngành liên quan phối hợp rà soát, tham mưu giải pháp tháo gỡ, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương./.