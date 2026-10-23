Phường Vĩnh Thông hoàn thành diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026

Phần diễn tập thực binh A2 xử lý tình huống giả định.

Ngày 23/10, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh An Giang tổ chức bế mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Vĩnh Thông năm 2026.

Cuộc diễn tập có đề mục: “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ”. Nội dung diễn tập gồm 3 giai đoạn, với 14 nội dung vận hành cơ chế và 1 nội dung thực binh A2.

Ban Tổ chức diễn tập tỉnh cùng Đảng ủy, HĐND, UBND phường Vĩnh Thông trao quà cho các lực lượng trực tiếp tham gia thực binh.

Quá trình diễn tập, các lực lượng chấp hành nghiêm quy trình, nắm vững nguyên tắc và trình tự thực hiện, phối hợp xử lý linh hoạt các tình huống đặt ra, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và khả năng phối hợp giữa các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh tại địa phương.

Dịp này, Ban Tổ chức diễn tập tỉnh cùng Đảng ủy, HĐND, UBND phường Vĩnh Thông trao quà cho các lực lượng trực tiếp tham gia thực binh.

NGUYỄN KHOA