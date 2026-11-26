Chỉ đạo thực hiện cưỡng chế có các đồng chí: Nguyễn Trung Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Phúc; Nguyễn Hoài Nam - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; đại diện lãnh đạo Công an tỉnh và các phòng, ban, đơn vị liên quan.

Lãnh đạo phường Vĩnh Phúc rà soát các thửa đất thực hiện cưỡng chế.

Dự án cải tạo, chỉnh trang và phát triển đô thị khu vực 5, thành phố Vĩnh Yên (cũ) có tổng diện tích đất thu hồi 1,124 ha, liên quan đến 50 hộ gia đình với 68 thửa đất thuộc địa bàn các phường Định Trung, Liên Bảo (cũ), nay là phường Vĩnh Phúc.

Đến ngày 25/11/2026, còn 7 hộ không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB, với diện tích khoảng 1.300 m2. Đây là diện tích đất canh tác trên địa bàn phường Vĩnh Phúc, do các hộ có hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố Đồng Khâu, phường Vĩnh Yên trực tiếp sản xuất theo hình thức xâm canh.

Đại diện UBND phường Vĩnh Phúc đọc quyết định cưỡng chế.

Trước đó, cấp ủy, chính quyền phường Vĩnh Phúc đã phối hợp với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội nhiều lần tuyên truyền, vận động, tổ chức đối thoại, thực hiện các bước bồi thường, hỗ trợ, thu hồi đất theo quy định. Tuy nhiên, 7 hộ gia đình vẫn không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và không chấp hành quyết định thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền.

Các lực lượng chức năng huy động máy móc san gạt, giải phóng mặt bằng diện tích đất thực hiện cưỡng chế.

Việc tổ chức cưỡng chế nhằm bảo đảm thực hiện các quyết định thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền, tháo gỡ vướng mắc trong công tác GPMB, tạo điều kiện triển khai dự án theo quy hoạch, phục vụ nhiệm vụ cải tạo, chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn.