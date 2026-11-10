Phường Vĩnh Hưng: Ra mắt mô hình 'Thư viện số thân thiện' cho trẻ mầm non

Các đại biểu nhấn nút ra mắt mô hình "Thư viện số thân thiện". Ảnh: V.Vân

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hưng Quán Thị Vân Anh cho biết, năm học 2025-2026, UBND phường ưu tiên nguồn lực phát triển giáo dục và thúc đẩy chuyển đổi số trong các trường học, trong đó có Trường Mầm non Vĩnh Hưng. Xác định giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên đặt nền móng cho sự phát triển toàn diện của trẻ, phường đã đầu tư mô hình thư viện số thông minh kết hợp các hoạt động trải nghiệm ngoài trời tại nhà trường.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hưng, trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ, việc kết hợp đọc sách truyền thống với ứng dụng công nghệ trong hoạt động đọc là yêu cầu thiết yếu, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Với mô hình này, trẻ không chỉ được tiếp cận sách truyền thống mà còn có cơ hội tương tác với màn hình thông minh, hệ thống âm thanh và kho dữ liệu số. Các thiết bị, học liệu số cũng hỗ trợ giáo viên xây dựng giáo án, tổ chức hoạt động đọc, hướng dẫn trẻ phát triển tư duy và khả năng sáng tạo.

Để xây dựng mô hình, nhà trường đã chủ động nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm từ nhiều cơ sở giáo dục tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố, từ đó lựa chọn cách triển khai phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Các em trải nghiệm các hoạt động tại các không gian mở. Ảnh: V.Vân

Để mô hình phát huy hiệu quả, đồng chí Quán Thị Vân Anh đề nghị nhà trường xây dựng thời khóa biểu hợp lý, bảo đảm trẻ tại cả 3 điểm trường đều được thụ hưởng nguồn lực đầu tư; hướng dẫn trẻ sử dụng thiết bị công nghệ an toàn. Đồng thời, nhà trường cần chú trọng bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho giáo viên, khai thác hiệu quả kho dữ liệu số phục vụ giảng dạy.

Bên cạnh đó, nhà trường cần phát huy vai trò của hoạt động đọc sách và ứng dụng công nghệ trong hình thành kỹ năng, bồi dưỡng nhân cách, khơi dậy niềm yêu thích học tập, tinh thần ham tìm tòi và khám phá ở trẻ...

Hiệu trưởng Trường Mầm non Vĩnh Hưng Trần Thanh Xuân cho biết, mô hình "Thư viện số thân thiện" được xây dựng theo định hướng chuyển đổi số, kết nối không gian đọc trong nhà với khu vực đọc sách ngoài trời và các lớp học, phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường. Cách làm này bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời tạo cơ sở để kiểm nghiệm mô hình, đánh giá hiệu quả đầu tư, khai thác và những tác động đối với công tác quản trị, hoạt động dạy học, năng lực đội ngũ cũng như cơ hội tiếp cận của học sinh và cha mẹ trẻ.