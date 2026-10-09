Phường Vĩnh Hưng kiện toàn tổ chức Đảng, sắp xếp bộ máy chuyên môn

Các nội dung được triển khai nhằm kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: XS

Tại hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND phường công bố nghị quyết của HĐND phường về thành lập, tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND phường. Theo đó phường Vĩnh Hưng thành lập 5 phòng chuyên môn gồm: Văn phòng HĐND và UBND; Nội vụ - Tư pháp; Văn hóa - Xã hội; Hạ tầng - Đô thị và Môi trường; Kinh tế.

Việc tổ chức lại được thực hiện trên cơ sở sắp xếp, phân định lại chức năng, nhiệm vụ của 3 phòng chuyên môn hiện có, bảo đảm kế thừa tổ chức, nhân lực, không làm gián đoạn hoạt động quản lý nhà nước.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Đức Dũng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các chi bộ mới được thành lập. Ảnh: XS

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phương Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban xây dựng Đảng Đảng ủy phường công bố các quyết định kết thúc hoạt động của Đảng bộ các cơ quan Đảng và Đảng bộ cơ quan UBND phường; quyết định thành lập 12 chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường, gồm: Chi bộ Ban Xây dựng Đảng; Chi bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Chi bộ Văn phòng Đảng ủy; Chi bộ cơ quan HĐND phường; Chi bộ cơ quan Ủy ban MTTQ phường; Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND phường; Chi bộ Phòng Nội vụ - Tư pháp; Chi bộ Phòng Văn hóa - Xã hội; Chi bộ Phòng Hạ tầng đô thị và môi trường; Chi bộ Phòng Kinh tế; Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng; Chi bộ Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao phường.

Cùng với việc thành lập các chi bộ, Đảng ủy phường công bố các quyết định chỉ định cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ theo quy định. Việc kiện toàn tổ chức Đảng được thực hiện gắn với sắp xếp các cơ quan, đơn vị, hướng tới tinh gọn đầu mối, giảm tầng nấc trung gian, tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy phường, đồng thời xác định rõ chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của từng tổ chức.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Đức Dũng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cá nhân nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: XS

Hội nghị cũng công bố các quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, 13 đồng chí được phân công, điều động, bổ nhiệm giữ các chức vụ tại cơ quan Đảng, các phòng chuyên môn và đơn vị thuộc phường.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Đức Dũng đề nghị các tập thể được thành lập, cá nhân được kiện toàn, nhanh chóng bắt tay vào công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao; chủ động tham mưu trên từng lĩnh vực, bảo đảm công việc được triển khai liên tục, hiệu quả. Các phòng chuyên môn, đơn vị cần sớm ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Hưng Nguyễn Đức Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: XS

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng cũng yêu cầu tăng cường đoàn kết, phối hợp giữa các phòng chuyên môn, đơn vị và các ban Đảng; chủ động chia sẻ thông tin, kiểm soát chất lượng thông tin, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo. Khi phát sinh khó khăn, vướng mắc, các tập thể, cá nhân cần kịp thời báo cáo, trao đổi với lãnh đạo phường để được hướng dẫn và tháo gỡ.

Theo đồng chí Nguyễn Đức Dũng, phường đang triển khai khối lượng công việc lớn, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. Vì vậy, mỗi cán bộ cần đổi mới tư duy, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thể hiện năng lực qua chất lượng tham mưu và sản phẩm công việc cụ thể. Công tác cán bộ phải gắn với hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; những trường hợp không đáp ứng yêu cầu công việc sẽ được xem xét, thay thế.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: XS

Bí thư Đảng ủy phường khẳng định, Đảng ủy phường ghi nhận và đặt niềm tin vào các tập thể, cá nhân được giao nhiệm vụ. Đồng thời mong muốn các cơ quan, đơn vị phát huy tinh thần chủ động, đoàn kết, thống nhất, tham mưu hiệu quả cho Đảng ủy, chính quyền, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng phường Vĩnh Hưng ngày càng phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.