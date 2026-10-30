Phường Vĩnh Hưng hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Duy Anh

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hưng Quán Thị Vân Anh nhấn mạnh ý nghĩa của việc đưa pháp luật đến gần hơn với đời sống, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh và các tầng lớp nhân dân. Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cần được thực hiện thường xuyên, bằng những hình thức thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, qua đó xây dựng môi trường giáo dục an toàn, kỷ cương, nhân văn.

Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hưng Quán Thị Vân Anh phát biểu tại chương trình. Ảnh: Duy Anh

Đối với học sinh, giáo dục pháp luật không chỉ dừng lại ở việc trang bị kiến thức, giúp các em nhận biết những hành vi vi phạm, mà quan trọng hơn là hình thành ý thức sống có trách nhiệm, biết tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, ứng xử văn minh trong học tập và cuộc sống.

Cô Trần Lệ Khanh, hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Nam Dư, cũng khẳng định việc xây dựng văn hóa pháp luật học đường là một trong những nền tảng quan trọng để hình thành trường học hạnh phúc. Mỗi cán bộ, giáo viên cần là tấm gương trong chấp hành pháp luật, chuẩn mực đạo đức và văn hóa ứng xử; đồng thời, nhà trường và gia đình cần phối hợp chặt chẽ trong giáo dục học sinh ý thức sống, học tập và hành động theo pháp luật.

Một trong những nội dung trọng tâm của chương trình là hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường do Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội phối hợp thực hiện.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội Lê Trung Sơn cho biết, bạo lực học đường không chỉ biểu hiện qua những hành vi đánh đập, gây thương tích mà còn có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức như xúc phạm, chế giễu, đe dọa, cô lập bạn bè hoặc bắt nạt trên mạng xã hội. Những lời nói, hành động tưởng chừng đơn giản nhưng thiếu kiểm soát cũng có thể gây tổn thương nghiêm trọng về thể chất, tinh thần, ảnh hưởng đến việc học tập và sự phát triển nhân cách của học sinh.

Học sinh trường Tiểu học và THCS Nam Dư biểu diễn tiểu phẩm. Ảnh: Duy Anh

Đáng chú ý, chương trình lựa chọn hình thức tuyên truyền thông qua phiên tòa giả định, giúp học sinh tiếp cận các quy định pháp luật một cách trực quan, sinh động. Thông qua việc theo dõi quá trình xem xét, giải quyết một vụ việc cụ thể, các em có điều kiện hiểu rõ hơn về hậu quả của hành vi bạo lực học đường, quyền và nghĩa vụ của mỗi người cũng như trách nhiệm pháp lý có thể phát sinh khi vi phạm pháp luật.

Qua đó, các luật sư cũng gửi gắm thông điệp tới học sinh: Khi xảy ra mâu thuẫn, cần bình tĩnh, kiềm chế, lựa chọn đối thoại và cách ứng xử văn minh thay vì sử dụng bạo lực. Khi chứng kiến hành vi bắt nạt, bạo lực, các em không cổ vũ, không quay phim phát tán mà cần tìm cách hỗ trợ an toàn, kịp thời thông báo với thầy cô, cha mẹ hoặc người lớn đáng tin cậy.

Phiên tòa giả định sử dụng tình huống trong tiểu phẩm của các em học sinh. Ảnh: Duy Anh

Theo đại diện Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thế hệ trẻ là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với đời sống học đường, giúp học sinh biết tự bảo vệ mình, tôn trọng quyền của người khác và hình thành thói quen sống, học tập theo Hiến pháp và pháp luật.

Thông qua chương trình, UBND phường Vĩnh Hưng mong muốn tiếp tục lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục thế hệ trẻ; xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện, không có bạo lực, để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui đối với học sinh.