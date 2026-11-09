Phường Vĩnh Châu hỗ trợ đào tạo nghề- cơ hội việc làm cho người lao động

Trong tháng 10/2026, Phòng Văn hóa – Xã hội phường Vĩnh Châu phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ triển khai kế hoạch đào tạo nghề năm 2026, chú trọng hỗ trợ người lao động tiếp cận các khóa học phù hợp với nhu cầu, điều kiện sản xuất và cơ hội việc làm tại địa phương. Cùng với hỗ trợ đào tạo, người học thuộc diện thụ hưởng còn được hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại theo quy định, góp phần giảm bớt khó khăn khi tham gia học nghề.

Người dân phường Vĩnh Châu tham gia khóa học

Hoạt động được thực hiện trong khuôn khổ Tiểu dự án 3, Dự án 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Theo kế hoạch, trong năm 2026, phường phấn đấu đào tạo nghề trình độ sơ cấp và đào tạo dưới ba tháng cho khoảng 280 học viên. Tổng kinh phí thực hiện là 1,155 tỷ đồng, từ nguồn kinh phí của chương trình được chuyển sang thực hiện trong năm 2026.

Đối tượng tham gia gồm người lao động dân tộc thiểu số; người lao động dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo sinh sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, có nhu cầu học nghề và đáp ứng các điều kiện theo quy định. Việc hỗ trợ hướng tới trang bị kiến thức, kỹ năng nghề để người dân có thêm điều kiện tìm việc, vận dụng vào sản xuất hoặc phát triển sinh kế phù hợp với hoàn cảnh gia đình.

Bên cạnh chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, người học thuộc đối tượng theo quy định được hỗ trợ tiền ăn 30.000 đồng/người/ngày thực học. Đối với trường hợp địa điểm đào tạo cách nơi cư trú từ 15 km trở lên, mức hỗ trợ tiền đi lại là 200.000 đồng/người/khóa học. Đây là những khoản hỗ trợ thiết thực đối với người lao động còn khó khăn, nhất là khi phải bố trí thời gian và chi phí để theo học.

Các ngành, nghề dự kiến tổ chức đào tạo gồm tin học văn phòng; lắp ráp, cài đặt máy vi tính; sửa chữa động cơ nông nghiệp; chăn nuôi thú y; nuôi trồng thủy sản; kỹ thuật trồng màu như hành, ớt, tỏi. Danh mục này được định hướng gắn với nhu cầu người học, điều kiện thực tế, tiềm năng và lợi thế của địa phương, đồng thời phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.

Ngoài những nghề dự kiến, người lao động có nhu cầu học ngành, nghề khác có thể đề xuất để cơ quan chức năng tổng hợp, phối hợp tổ chức đào tạo theo quy định. Việc tiếp nhận nhu cầu giúp địa phương có thêm căn cứ lựa chọn nghề và bố trí lớp học phù hợp.

Hình thức đào tạo được tổ chức linh hoạt, gồm học tập trung tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Vĩnh Châu hoặc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đào tạo lưu động tại các khu vực trên địa bàn phường, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Mỗi lớp có quy mô không quá 20 học viên. Cách tổ chức này nhằm tạo thuận lợi để người dân tham gia học nghề gắn với điều kiện sinh hoạt và lao động./.