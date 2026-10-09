Phường Việt Yên ra mắt 18 'Tổ tự quản về an ninh, trật tự' của Hội Cựu chiến binh

Dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Đức Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Bắc Ninh. Cùng dự có đại diện Công an thành phố Bắc Ninh, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường Việt Yên.

Các đại biểu dự hội nghị.

Việc thành lập các “Tổ tự quản về an ninh, trật tự” được thực hiện theo Đề án số 01/ĐA-Cựu chiến binh ngày 7/8/2026 của Hội Cựu chiến binh tỉnh (nay là Hội Cựu chiến binh thành phố Bắc Ninh) về nâng cao vai trò, trách nhiệm của hội viên trong giữ gìn an ninh, trật tự giai đoạn 2026-2030, cùng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và Đảng ủy phường Việt Yên. Trên cơ sở đó, Hội Cựu chiến binh phường đã chủ động phối hợp với Công an phường tham mưu cấp ủy, chính quyền ban hành kế hoạch, quyết định thành lập tổ, bảo đảm chặt chẽ, phù hợp với tình hình thực tế từng khu dân cư.

Theo đó, 18 tổ tự quản được thành lập tại 18 tổ dân phố trên địa bàn phường. Mỗi tổ có từ 7 thành viên trở lên, lựa chọn những hội viên cựu chiến binh có sức khỏe, tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình với công việc chung. Trong đó, chi hội trưởng cựu chiến binh đảm nhiệm vai trò tổ trưởng.

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, các thành viên tổ tự quản là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương về bảo đảm an ninh, trật tự. Đồng thời, chủ động nắm tình hình tại địa bàn dân cư, kịp thời phát hiện, phản ánh những vấn đề phát sinh với cấp ủy, tổ dân phố, Hội Cựu chiến binh và Công an phường để phối hợp xử lý, không để vụ việc nhỏ kéo dài hoặc phát triển thành điểm nóng phức tạp.

Đại tá Nguyễn Đức Thuận tặng hoa chúc mừng các “Tổ tự quản về an ninh, trật tự”.

Các tổ tự quản phối hợp tuyên truyền, nâng cao cảnh giác trước phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; vận động người dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác hành vi vi phạm pháp luật. Các thành viên còn phối hợp với lực lượng chức năng trong tuần tra, giữ gìn trật tự công cộng, bảo đảm an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ; tham gia hòa giải mâu thuẫn trong cộng đồng, hỗ trợ cảm hóa, giáo dục người vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng đồng và xây dựng khu dân cư an toàn.

Đáng chú ý, mô hình gắn với yêu cầu tăng cường phối hợp giữa Hội Cựu chiến binh, Công an phường, các tổ dân phố, tổ hòa giải và các tổ chức chính trị - xã hội. Công tác nắm tình hình, trao đổi thông tin được chú trọng thông qua các nhóm Zalo để kết nối hội viên cựu chiến binh với lực lượng công an và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, qua đó nâng cao tính chủ động, kịp thời trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thân Văn Thuần, Chủ tịch UBND phường Việt Yên biểu dương các hội viên cựu chiến binh tham gia mô hình; đồng thời đề nghị các tổ sớm ổn định tổ chức, xây dựng kế hoạch hoạt động sát thực tế từng khu dân cư. Trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và chủ động nắm tình hình ở cơ sở. Khi xảy ra vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự, các tổ cần kịp thời phối hợp với lực lượng chức năng ngăn chặn, hạn chế hậu quả, bảo vệ hiện trường và báo cáo Công an phường tiếp nhận, giải quyết theo quy định.

Các đồng chí lãnh đạo phường Việt Yên trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng các “Tổ tự quản về an ninh, trật tự”.

Đại tá Nguyễn Đức Thuận biểu dương sự chủ động của Hội Cựu chiến binh phường Việt Yên; đồng thời đề nghị Hội tiếp tục phối hợp với Công an phường rà soát, củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường tập huấn nghiệp vụ và nhân rộng các cách làm hay.

Các tổ tự quản đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý của chính quyền và hướng dẫn nghiệp vụ của Công an phường; hoạt động tuân thủ pháp luật, không làm thay chức năng của lực lượng chuyên trách.