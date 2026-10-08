Phường Việt Trì tổ chức cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc thực hiện giai đoạn 1 dự án Khu đô thị mới Tây Nam

Các lực lượng tham gia cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc thực hiện giai đoạn 1 Dự án Khu đô thị mới Tây Nam.

Theo kế hoạch, số hộ phải thực hiện cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc là 4 hộ với tổng diện tích 1.357,4m2. Sau khi ban hành kế hoạch, gửi thông báo về việc cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc và thực hiện tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cá nhân có liên quan, tính đến 7 giờ 30 phút ngày 8/10/2026 đã có 1 hộ đồng ý kiểm đếm. Số hộ phải thực hiện cưỡng chế kiểm đếm là 3 hộ, với diện tích 1.325,4m2.

Giai đoạn 1, Dự án Khu đô thị mới Tây Nam thuộc địa bàn phường Việt Trì có tổng diện tích thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất khoảng 31,21ha, liên quan đến khoảng 1.102 hộ dân. Đến nay, diện tích đã giải phóng mặt bằng đạt 29,44ha; trong đó, 25,21ha đã chuyển mục đích sử dụng và bàn giao cho chủ dự án. Diện tích còn phải giải phóng mặt bằng khoảng 1,77ha.

Việc cưỡng chế, kiểm đếm được triển khai nghiêm túc, đúng trình tự, quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự.

Thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và kế hoạch tổ chức cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc, UBND phường Việt Trì phối hợp với Ủy ban MTTQ phường, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Việt Trì, chủ đầu tư dự án và các cơ quan, đơn vị liên quan đã tích cực tuyên truyền, vận động, thuyết phục, đối thoại với các hộ gia đình, cá nhân có đất thuộc chỉ giới thu hồi để thực hiện dự án.

Việc cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc được tổ chức theo quy định pháp luật, bảo đảm an toàn về người, tài sản và an ninh trật tự. Đây là bước quan trọng để hoàn thiện hồ sơ bồi thường, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị mới Tây Nam.