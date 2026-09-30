Phường Việt Hưng xây dựng trường học văn minh, thân thiện

Xây dựng chuẩn mực từ những việc nhỏ

Nhằm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, văn minh, thân thiện và hạnh phúc, phường Việt Hưng triển khai mô hình “Trường học thân thiện - nói lời hay, làm việc tốt - cảnh quan đẹp” tại các nhà trường trên địa bàn. Không chỉ hướng tới cảnh quan xanh, sạch, đẹp, mô hình còn chú trọng hình thành những chuẩn mực ứng xử văn minh, từng bước trở thành thói quen trong đời sống học đường.

Một buổi sinh hoạt tuyên truyền giáo dục kỹ năng an toàn giao thông của cô trò Trường Tiểu học Chu Văn An. Ảnh: PV

Tại Trường Tiểu học Chu Văn An, Hiệu trưởng Đặng Thị Hạnh cho biết, nhà trường chú trọng hình thành cho học sinh những thói quen đẹp từ những việc gần gũi như chào hỏi lễ phép, biết nói lời cảm ơn, xin lỗi; yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ bạn bè; giữ gìn lớp học, sân trường xanh, sạch, đẹp và có trách nhiệm với cộng đồng.

Trong quá trình đó, giáo viên không chỉ hướng dẫn mà còn là tấm gương để học sinh noi theo trong lời nói và hành động hằng ngày. Học sinh được khuyến khích chủ động làm việc tốt, ứng xử văn minh và cùng xây dựng môi trường học tập thân thiện.

Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Việt Hưng Ngô Kim Liên cho biết, mô hình hướng tới xây dựng môi trường giáo dục văn minh, thân thiện, trong đó mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đều là một chủ thể góp phần tạo nên văn hóa nhà trường. “Thông qua mô hình, chúng tôi mong muốn những việc làm đó không chỉ dừng lại ở một phong trào mà trở thành thói quen và văn hóa ứng xử hằng ngày”, bà Ngô Kim Liên chia sẻ.

Chung tay kiến tạo môi trường giáo dục văn minh

Nếu mô hình “Trường học thân thiện - nói lời hay, làm việc tốt - cảnh quan đẹp” tạo nền tảng từ những hành vi, thói quen hằng ngày, thì mô hình “Trường học văn minh - Cộng đồng gắn kết” mở rộng không gian giáo dục ra ngoài cánh cổng nhà trường.

Đại diện Công an phường, tổ dân phố, Ban giám hiệu và Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường THCS Chu Văn An ký cam kết phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự trường học. Ảnh: PV

Trường THCS Chu Văn An là một trong những đơn vị tiên phong triển khai mô hình này trên địa bàn phường Việt Hưng. Để triển khai hiệu quả mô hình, đại diện Công an phường, tổ dân phố, Ban giám hiệu nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh đã ký cam kết phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự trường học. Qua đó, các bên cùng xác định trách nhiệm trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục học sinh, tạo cơ sở để sự phối hợp được duy trì thường xuyên hơn.

Cũng từ sự phối hợp trên, Trường THCS Chu Văn An cùng Công an phường tổ chức nhiều chuyên đề tuyên truyền, giáo dục pháp luật, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, phòng chống tệ nạn xã hội, an ninh mạng… thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ và hoạt động giáo dục phù hợp với lứa tuổi.

Nhà giáo Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An cho biết, cùng với giáo dục kiến thức và pháp luật, nhà trường chú trọng xây dựng không gian văn hóa học đường lành mạnh, triển khai nếp sống văn minh, thanh lịch của học sinh Thủ đô; quan tâm công tác tư vấn tâm lý học đường, giúp học sinh giải tỏa áp lực, tăng khả năng thấu hiểu và ứng xử phù hợp.

Nhà trường luôn xác định một môi trường giáo dục chất lượng không chỉ được tạo nên bởi cơ sở vật chất hay thành tích học tập, mà trước hết phải là nơi học sinh được học tập, rèn luyện và phát triển trong môi trường an toàn, kỷ cương, thân thiện.

Tinh thần ấy được cụ thể hóa qua những hoạt động có sự tham gia trực tiếp của học sinh. Mới đây, học sinh khối 9 của trường đã xây dựng chuyên đề “Trường học hạnh phúc - Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”, tạo không gian để các em trao đổi về những vấn đề gần gũi với đời sống học đường.

Học sinh Trường THCS Chu Văn An sinh hoạt chuyên đề “Trường học hạnh phúc - Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”. Ảnh: PV

Không nặng về lý thuyết, học sinh chia sẻ những câu chuyện về tình bạn, cách ứng xử khi xảy ra mâu thuẫn, kỹ năng giải quyết bất đồng và thông điệp nói không với bạo lực học đường. Thông qua những tình huống cụ thể, các em có thêm cơ hội nhìn nhận hành vi của mình, biết tôn trọng sự khác biệt và lựa chọn cách ứng xử tích cực.

Từ những việc làm, mô hình cụ thể, phường Việt Hưng đang hướng xây dựng môi trường học đường trong đó học sinh là trung tâm, nhà trường giữ vai trò nòng cốt, còn gia đình, chính quyền, lực lượng Công an và cộng đồng cùng đồng hành.