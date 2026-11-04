Phường Việt Hưng: Tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người dân

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND phường Việt Hưng Nguyễn Thanh Thủy - Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật phường nhấn mạnh, Ngày Pháp luật Việt Nam là dịp tôn vinh Hiến pháp, pháp luật; khẳng định vai trò của pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội, qua đó nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong cán bộ và nhân dân.

Lãnh đạo phường Việt Hưng và Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhấn nút hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2026. Ảnh: PV

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Thủy, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu đối với công tác tư pháp, phổ biến, giáo dục pháp luật tại phường ngày càng cao. Chính quyền cơ sở cần gần dân, sát dân, kịp thời nắm bắt và giải quyết những vấn đề phát sinh trong đời sống, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Để nâng cao hiệu quả công tác này, phường Việt Hưng sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng thiết thực, dễ hiểu, dễ thực hiện; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác các nền tảng thông tin của phường để đưa chính sách, pháp luật đến người dân thuận tiện hơn. Đồng thời, phát huy vai trò của bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể và tổ hòa giải trong tuyên truyền, vận động, phát hiện và phối hợp giải quyết mâu thuẫn ngay từ cơ sở.

Phường cũng chú trọng thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý, kịp thời thông tin, hướng dẫn để người thuộc diện được trợ giúp biết và tiếp cận dịch vụ pháp lý miễn phí; tăng cường phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan nhằm hỗ trợ người dân giải quyết những vướng mắc pháp lý phát sinh.

Luật sư Nguyễn Văn Hà tuyên truyền về Luật Đất đai năm 2024 và một số nội dung trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tới nhân dân trên địa bàn. Ảnh: PV

Tại hội nghị, UBND phường Việt Hưng phối hợp với Liên đoàn Luật sư Việt Nam tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai năm 2024 và một số nội dung trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tới nhân dân trên địa bàn. Luật sư Nguyễn Văn Hà, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Hà Nội trực tiếp truyền đạt các nội dung liên quan.

Cùng ngày, UBND phường Việt Hưng phối hợp với Đoàn Luật sư tổ chức tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý trực tiếp cho các đại biểu, nhân dân có nhu cầu.

Các luật sư tham gia trợ giúp pháp lý trực tiếp tại phường Việt Hưng. Ảnh: PV

Thông qua việc kết hợp tuyên truyền pháp luật với tư vấn, trợ giúp pháp lý trực tiếp, phường Việt Hưng góp phần nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật của người dân, xây dựng ý thức chấp hành pháp luật và hỗ trợ giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.