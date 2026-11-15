Phường Việt Hưng: Từ sức dân, kiến tạo những không gian sống văn minh

Khi người dân được bàn bạc, trực tiếp thực hiện và thụ hưởng thành quả, mỗi công trình không chỉ làm đẹp phố phường mà còn bồi đắp sự đồng thuận, gắn kết cộng đồng.

Khơi dậy sức dân, làm đẹp từng ngõ phố

Hưởng ứng đợt thi đua 30 ngày cao điểm do Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Việt Hưng (Hà Nội) phát động chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), các tổ dân phố trên địa bàn phường đã triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực, hướng tới mục tiêu cải thiện môi trường sống, xây dựng khu dân cư văn minh, hiện đại.

Lãnh đạo phường Việt Hưng và nhân dân Tổ dân phố Đức Giang 4 gắn biển mô hình “Liên gia sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, đồng thuận”. Ảnh: PV

Tại Tổ dân phố Đức Giang 4, mô hình “Liên gia sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, đồng thuận” được ra mắt với nhiều phần việc gắn trực tiếp với nhu cầu sinh hoạt của người dân. Hệ thống đèn LED chiếu sáng được lắp đặt, cờ Tổ quốc được trang trí, hoa và cây xanh được bổ sung, ghế đá được bố trí phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Những thay đổi không quá lớn nhưng góp phần làm cho các tuyến đường, ngõ phố thêm khang trang, sáng đẹp, tạo không gian sinh hoạt thân thiện, an toàn hơn.

Trưởng ban Công tác mặt trận Tổ dân phố Đức Giang 4, Phạm Hữu cho biết, công trình huy động được 36 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa cùng 50 ngày công lao động. Kết quả ấy có được nhờ sự tham gia, đóng góp của các tổ chức, cá nhân và từng hộ gia đình. Người dân không chỉ ủng hộ kinh phí mà còn trực tiếp góp sức, cùng bàn bạc, lựa chọn những phần việc phù hợp với điều kiện thực tế.

Tại Tổ dân phố Giang Biên 3, tuyến phố “sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, an toàn, hiện đại” cũng được hoàn thành sau gần một tháng triển khai. Tuyến phố dài hơn 300m, rộng từ 7-8m, kết nối từ ngã tư giao cắt với tổ 7 tại đường Giang Biên đến ngã ba giao cắt đê Hữu Đuống tại đường Viên Chiếu, gần khu vực di tích đình, chùa Quán Tình.

Bí thư Chi bộ Tổ dân phố Giang Biên 3 Nguyễn Bá Ngoan chia sẻ, ý tưởng xây dựng tuyến phố đã được ấp ủ từ trước nhưng chưa có điều kiện thực hiện. Khi phường phát động đợt thi đua, chi bộ xác định đây là dịp để hiện thực hóa ý tưởng, đồng thời cụ thể hóa các nhiệm vụ xây dựng khu dân cư văn minh, khắc phục những điểm nghẽn về môi trường, an toàn giao thông và trật tự đô thị.

Người dân Tổ dân phố Giang Biên 3 tham gia chỉnh trang tuyến phố “sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, an toàn, hiện đại”. Ảnh: PV

Ông Ngoan cho biết, để người dân hiểu, đồng tình và cùng tham gia, việc vận động được thực hiện theo từng nhóm đối tượng, phát huy vai trò của các đoàn thể và những người có uy tín trong cộng đồng. Hội Cựu chiến binh được chọn làm đội ngũ nòng cốt, tiên phong vận động hội viên và các nhà hảo tâm chung tay đóng góp; những hội viên có chuyên môn, tay nghề kỹ thuật được khuyến khích trực tiếp tham gia thiết kế, hàn khung, lắp đặt pa nô tại các tuyến ngõ, phố…

Nhờ cách làm bài bản, công khai, phát huy vai trò của từng lực lượng và sự đồng thuận của nhân dân, tuyến phố được chỉnh trang đồng bộ với 16 pa nô tuyên truyền cố định, 3 pa nô cơ động tại Nhà văn hóa tổ dân phố; hệ thống cờ, hoa, đèn trang trí được bố trí tại các vị trí trung tâm; cây xanh, biển hiệu và cảnh quan hai bên đường được sắp xếp, chỉnh trang.

Chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thực hiện, ông Nguyễn Bá Ngoan cho rằng, điều quan trọng là phải tạo được sự đoàn kết, đồng thuận, để người dân thấy rõ lợi ích thiết thực mà công trình mang lại. Khi người dân được trực tiếp hưởng lợi, họ sẽ tự giác tham gia, sẵn sàng đóng góp cả nguồn lực và công sức.

Được trực tiếp đóng góp và thụ hưởng thành quả, cựu chiến binh Nguyễn Tuấn Mạnh chia sẻ, ông rất vui khi được đóng góp sức lực, nguồn lực cho tổ dân phố. Với ông, việc góp sức làm đẹp nơi mình sinh sống không chỉ là hưởng ứng một phong trào mà còn là tình cảm, trách nhiệm đối với quê hương. “Tôi là người con của quê hương, được góp một phần công sức làm cho đường phố xanh, sạch, đẹp, chúng tôi rất vui và tự hào”, ông Mạnh chia sẻ.

Dân vận khéo để người dân được thụ hưởng tốt hơn

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Việt Hưng Nguyễn Trường Giang, giá trị của các mô hình tại Tổ dân phố Giang Biên 3 và Đức Giang 4 không chỉ nằm ở những công trình được đầu tư, chỉnh trang mà quan trọng hơn là đã khơi dậy tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm và sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư. Khi người dân được biết, được bàn, được tham gia đóng góp, giám sát và trực tiếp thụ hưởng, các chủ trương, phong trào mới thực sự đi vào cuộc sống.

Lãnh đạo phường Việt Hưng và nhân dân Tổ dân phố Giang Biên 3 gắn biển mô hình tuyến phố “Sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, an toàn, hiện đại”. Ảnh: PV

Tinh thần ấy đang được lan tỏa tại các tổ dân phố trên địa bàn phường Việt Hưng. Hưởng ứng đợt thi đua do Ủy ban MTTQ Việt Nam phường phát động, đến nay, các tổ dân phố đều đăng ký, triển khai mô hình, phần việc chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam. Đáng chú ý, nội dung các mô hình không bó hẹp trong chỉnh trang cảnh quan mà được lựa chọn đa dạng, xuất phát từ đặc điểm địa bàn và những vấn đề người dân quan tâm.

Tiêu biểu, Tổ dân phố Đức Giang 1 xây dựng mô hình “Khu dân cư đoàn kết an toàn tự quản”; Tổ dân phố Đức Giang 5 triển khai mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” đối với nhà ở kết hợp kinh doanh. Tại Giang Biên 4, mô hình “Mỗi cán bộ Mặt trận hỗ trợ ít nhất một tổ liên gia tiếp cận kỹ năng số thiết yếu” hướng tới đưa tiện ích số đến gần hơn với người dân. Trong khi đó, Tổ dân phố Việt Hưng 6 triển khai mô hình “ngõ phố 123 sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn - nở hoa”. Tổ dân phố Đức Giang 3 lại lựa chọn hướng chuyển đổi số, tập trung hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng eTax Mobile, iHanoi, tiếp cận thông tin về vé xe buýt miễn phí cho người cao tuổi và tham gia nhóm chat iHanoi của tổ dân phố…

Những thay đổi cụ thể ở từng ngõ phố, khu dân cư phường Việt Hưng cho thấy, khi người dân được phát huy vai trò chủ thể, sức dân sẽ trở thành nguồn lực quan trọng để kiến tạo môi trường sống văn minh. Từ những việc làm cụ thể, sức dân tiếp tục được khơi dậy, góp phần xây dựng Việt Hưng ngày càng văn minh, an toàn và đáng sống.