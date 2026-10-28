Phường Việt Hưng trao sinh kế, tiếp sức người nghèo vươn lên ổn định cuộc sống

Thông tin tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Việt Hưng Nguyễn Trường Giang cho biết, với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, mỗi sự sẻ chia tại chương trình không chỉ mang lại giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực để các gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống bằng chính sức lao động của mình.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và lãnh đạo phường Việt Hưng trao tặng kinh phí xây dựng Nhà đại đoàn kết tới gia đình ông Trần Văn Thi. Ảnh: B.Duy

Theo đó, tại chương trình, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã trích Quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ 60 triệu đồng xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Trần Văn Thi, hộ cận nghèo tại tổ dân phố Giang Biên 5.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động trao tặng xe máy điện cho 8 hộ cận nghèo, mỗi xe trị giá 26 triệu đồng, với tổng kinh phí 208 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo”. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn tạo thêm điều kiện để các gia đình chủ động lao động, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Lãnh đạo UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Việt Hưng trao tặng xe máy tới 6 hộ gia đình. Ảnh: B.Duy

Cùng với hỗ trợ sinh kế, phường dành 237 triệu đồng chăm lo 170 trường hợp, gồm 16 hộ cận nghèo, 50 người cao tuổi neo đơn, 31 trẻ em mồ côi và 73 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Quan tâm đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Việt Hùng thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam phường trao tặng 5 xe đạp cho học sinh thuộc hộ cận nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trường Phổ thông liên cấp Marie Curie trao tặng 12 suất quà, mỗi suất trị giá 1,3 triệu đồng.

Lãnh đạo phường Việt Hưng trao quà tới hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Ảnh: B.Duy

Nhân dịp này, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Việt Hưng biểu dương 6 tập thể, doanh nghiệp tiêu biểu có nhiều đóng góp cho Quỹ “Vì người nghèo”, đồng hành với phường trong các chương trình và hoạt động an sinh xã hội.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND phường Việt Hưng Vũ Xuân Trường nhấn mạnh, phường xác định sự phát triển của địa phương không chỉ được đo bằng tăng trưởng kinh tế, diện mạo đô thị hay những công trình mới, mà còn thể hiện ở chất lượng cuộc sống, sự bình yên và hạnh phúc của người dân; ở việc những người có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện vươn lên.

Lãnh đạo phường Việt Hưng trao quà tới hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Ảnh: B.Duy

Nhấn mạnh trong quá trình xây dựng và phát triển, phường Việt Hưng xác định mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng địa phương văn minh, thanh lịch, nghĩa tình, hạnh phúc, đồng chí Vũ Xuân Trường cho biết, thời gian qua, với sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự vào cuộc của chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ dân phố cùng sự đồng hành của doanh nghiệp và nhà hảo tâm, công tác giảm nghèo, chăm lo các đối tượng yếu thế trên địa bàn phường đạt được những kết quả tích cực.

Đằng sau mỗi khoản hỗ trợ là những nhu cầu thiết thực của người dân: một gia đình có thêm mái nhà để an cư, người lao động có phương tiện mưu sinh, học sinh có xe đạp đến trường, người cao tuổi neo đơn được cộng đồng quan tâm, sẻ chia. Giá trị của chương trình không chỉ nằm ở số tiền trao tặng mà còn ở niềm tin, sự gắn kết cộng đồng và thông điệp không ai bị lãng quên khi gặp khó khăn.

Lãnh đạo phường Việt Hưng đón nhận sự ủng hộ, đồng hành của doanh nghiệp. Ảnh: B.Duy

Chủ tịch UBND phường Việt Hưng đề nghị, thời gian tới, công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội cần tiếp tục triển khai thường xuyên, thực chất, có trọng tâm, trọng điểm và hướng tới hiệu quả lâu dài.

Trong đó, phường cần từng bước chuyển từ hỗ trợ trước mắt sang tạo sinh kế bền vững, phù hợp với hoàn cảnh từng người, từng gia đình; chú trọng hỗ trợ phương tiện lao động, đào tạo nghề, kết nối việc làm, giúp người dân phát huy khả năng tự vươn lên.