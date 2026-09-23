Phường Việt Hưng trao quà Trung thu đến trẻ em hộ cận nghèo

Đoàn công tác gồm đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Thường trực Hội Chữ thập đỏ phường; cấp ủy chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, tổ trưởng tổ dân phố và Chi hội Chữ thập đỏ các tổ dân phố đã đến thăm, tặng quà 13 trẻ em thuộc 9 hộ cận nghèo trên địa bàn.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường trao quà động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: PV

Tại mỗi gia đình, đoàn công tác trao 1,3 triệu đồng tiền mặt cho mỗi cháu và 1 hộp bánh Trung thu cho mỗi hộ gia đình.

Thăm hỏi các gia đình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Việt Hưng Nguyễn Trường Giang chia sẻ với những khó khăn của các gia đình; động viên các gia đình nỗ lực vươn lên, từng bước ổn định cuộc sống, quan tâm chăm lo, tạo điều kiện để các con, cháu phát triển toàn diện.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường mong muốn các cháu học sinh luôn chăm ngoan, nỗ lực vươn lên trong học tập và rèn luyện.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường trao quà động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: PV

Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận các tổ dân phố tiếp tục quan tâm đến các gia đình, tăng cường công tác an sinh xã hội, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; kịp thời nắm bắt, hỗ trợ những hoàn cảnh còn khó khăn trên địa bàn.