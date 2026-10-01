Phường Việt Hưng: Thêm 5 công đoàn cơ sở đi vào hoạt động

Theo báo cáo tại hội nghị, trong quý III-2026, Công đoàn phường Việt Hưng bám sát sự chỉ đạo của công đoàn cấp trên và Đảng ủy phường, triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động được duy trì, góp phần giữ ổn định quan hệ lao động trên địa bàn.

Chủ tịch Công đoàn phường Việt Hưng Vũ Hoàng Long trao quyết định thành lập tới công đoàn cơ sở. Ảnh: PV

Quý IV-2026, Công đoàn phường Việt Hưng xác định tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp có từ 20 người lao động trở lên theo chỉ tiêu được giao. Cùng với đó, tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn; chủ động xây dựng kế hoạch chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Công đoàn phường cũng tăng cường kiểm tra, giám sát, hỗ trợ các công đoàn cơ sở mới thành lập sớm ổn định tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động và mở rộng độ bao phủ của tổ chức công đoàn.

Tại hội nghị, lãnh đạo Công đoàn phường Việt Hưng công bố quyết định thành lập công đoàn cơ sở tại 5 doanh nghiệp, gồm: Công ty CP Đầu tư EPT, Công ty TNHH Sơn Long, Công ty TNHH Dũng Kiên, Công ty CP Giáo dục và Công nghệ Sao Khuê và Công ty CP Ô tô điện Long Biên.

Ban Chấp hành Công đoàn phường Việt Hưng tặng hoa chúc mừng các công đoàn cơ sở thành lập mới. Ảnh: PV

Theo Chủ tịch Công đoàn phường Việt Hưng Vũ Hoàng Long, việc thành lập thêm 5 công đoàn cơ sở góp phần mở rộng tổ chức công đoàn tại khu vực doanh nghiệp, tạo thêm kênh đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; đồng thời tăng cường sự đồng hành giữa tổ chức công đoàn và doanh nghiệp.

Ngay sau lễ trao quyết định, Công đoàn phường Việt Hưng tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn của 5 đơn vị mới. Nội dung tập trung vào những vấn đề thiết yếu trong hoạt động công đoàn cơ sở như: Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra; xây dựng chương trình công tác; thương lượng, ký kết và thực hiện Thỏa ước lao động tập thể; quản lý đoàn viên; thu, chi tài chính công đoàn theo quy định.