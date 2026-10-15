Phường Việt Hưng thành lập, kiện toàn 32 tổ dân vận sau sắp xếp

Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy phường Việt Hưng về chuyển giao chức năng, nhiệm vụ tham mưu công tác dân vận từ Ban Xây dựng Đảng sang Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã tham mưu Thường trực Đảng ủy kiện toàn 3 tổ dân vận và thành lập mới 29 tổ.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Việt Hưng trao quyết định kiện toàn Bí thư chi bộ - Tổ trưởng tổ dân vận 3 tổ dân phố. Ảnh: B.Duy

Chia sẻ tại hội nghị, ông Trần Hùng Bình, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ Dân vận tổ dân phố Đức Giang 3 cho rằng, công tác dân vận có vai trò quan trọng trong việc đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân. Muốn tạo được sự đồng thuận, các thành viên trong tổ không chỉ tuyên truyền qua các phương tiện thông tin, ứng dụng công nghệ mà cần gần dân, sát dân, kiên trì lắng nghe và giải đáp những vấn đề người dân quan tâm.

Theo ông Trần Hùng Bình, hiệu quả dân vận được thể hiện ở khả năng tập hợp, vận động người dân cùng tham gia giải quyết công việc tại cộng đồng, từ đó góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Phó Chủ tịch HĐND phường Việt Hưng Đinh Quang Luận trao quyết định thành lập tổ dân vận cho đại diện các tổ dân phố. Ảnh: B.Duy

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Việt Hưng Nguyễn Trường Giang nhấn mạnh, việc kiện toàn, thành lập các tổ dân vận không chỉ đáp ứng yêu cầu về tổ chức sau sắp xếp mà còn tạo điều kiện đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác dân vận ở cơ sở.

Theo ông Nguyễn Trường Giang, những vấn đề gắn trực tiếp với đời sống người dân như vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, quản lý công trình công cộng, giải phóng mặt bằng, bảo đảm an sinh xã hội và giải quyết kiến nghị, phản ánh đều đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân. Trong đó, tổ dân vận là lực lượng trực tiếp đưa công tác vận động đến từng hộ gia đình, góp phần phát hiện, tháo gỡ vướng mắc ngay từ cơ sở.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Việt Hưng trao quyết định thành lập tổ dân vận cho đại diện các tổ dân phố. Ảnh: B.Duy

Để các tổ hoạt động thực chất, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Việt Hưng đề nghị mỗi thành viên nêu cao tinh thần gương mẫu, tận tụy, gần gũi và tôn trọng nhân dân; tránh hành chính hóa hoặc hoạt động theo phong trào.

Cấp ủy chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, tổ trưởng tổ dân phố và các chi hội đoàn thể cần tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Việt Hưng tổ chức tập huấn, tuyên truyền về bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban, phó ban công tác Mặt trận các tổ dân phố.

Thượng tá Vương Quốc Huy, Trưởng Công an phường Việt Hưng trao đổi chuyên đề về phòng, chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng. Ảnh: B.Duy

Tại hội nghị, Thượng tá Vương Quốc Huy, Trưởng Công an phường Việt Hưng trao đổi chuyên đề về phòng, chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng. Công an phường cũng tuyên truyền kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ cơ sở trong bảo đảm an ninh, an toàn tại khu dân cư.