Phường Việt Hưng thành lập 5 phòng chuyên môn, kiện toàn 13 chi bộ trực thuộc

Tại hội nghị, lãnh đạo phường công bố Nghị quyết thành lập 5 phòng chuyên môn thuộc UBND phường; các quyết định điều động, bổ nhiệm trưởng phòng, phó trưởng phòng và bố trí cán bộ, công chức, người lao động tại các phòng chuyên môn; công bố quyết định kết thúc hoạt động Đảng bộ các cơ quan Đảng, Đảng bộ UBND phường; quyết định thành lập các chi bộ và chỉ định cấp ủy chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Việt Hưng Đường Hoài Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Theo đó, từ 3 phòng chuyên môn trước đây, UBND phường Việt Hưng tổ chức lại thành 5 phòng, gồm: Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Nội vụ - Tư pháp; Phòng Văn hóa - Xã hội; Phòng Kinh tế; Phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường.

Cùng với kiện toàn cơ quan chuyên môn, Đảng ủy phường thành lập 13 chi bộ trực thuộc, bảo đảm phù hợp với mô hình bộ máy mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của từng cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Việt Hưng Đường Hoài Nam nhấn mạnh, việc tổ chức lại 3 phòng thành 5 phòng chuyên môn nhằm phân định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, nhất là đối với những lĩnh vực có khối lượng công việc lớn, yêu cầu chuyên môn sâu. Qua đó, từng phòng có điều kiện tập trung thực hiện nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng tham mưu và hiệu quả giải quyết công việc.

Lãnh đạo phường Việt Hưng trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Văn phòng HĐND và UBND phường. Ảnh: PV

Cùng với ổn định tổ chức, đồng chí Đường Hoài Nam đề nghị, các phòng chuyên môn cần đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ; chủ động phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng tham mưu và giải quyết thủ tục hành chính. Người đứng đầu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể, thường xuyên kiểm tra tiến độ, kết quả thực hiện, bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai đúng kế hoạch.

Đối với các cán bộ được điều động, bổ nhiệm và giao nhiệm vụ mới, ông Đường Hoài Nam yêu cầu nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy năng lực, kinh nghiệm, tinh thần chủ động, đổi mới và trách nhiệm vì lợi ích chung.

Lãnh đạo phường Việt Hưng trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Chi bộ Văn phòng Đảng ủy phường. Ảnh: PV

Đối với 13 chi bộ mới thành lập, yêu cầu đặt ra là sớm xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác, kiểm tra, giám sát; phân công nhiệm vụ cụ thể trong cấp ủy và đảng viên, duy trì nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng.

Nhấn mạnh yêu cầu triển khai nhiệm vụ ngay sau hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Việt Hưng đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục xử lý công việc theo tổ chức mới, không để chậm trễ hoặc bỏ sót nhiệm vụ do thay đổi bộ máy. Hiệu quả kiện toàn tổ chức phải được thể hiện bằng chất lượng giải quyết công việc, tinh thần trách nhiệm của cán bộ và sự hài lòng của người dân, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ năm 2026 và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.