Phường Việt Hưng: Sôi nổi chuỗi hoạt động chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Nổi bật là các chương trình giao lưu, biểu diễn dưỡng sinh, liên hoan ca múa nhạc “Hà Nội niềm tin và hy vọng”; giao lưu biểu diễn nhạc cụ dân tộc “Giai điệu mùa thu Hà Nội” kết hợp trình diễn áo dài thu Hà Nội.

Chương trình giao lưu biểu diễn dưỡng sinh của người cao tuổi phường Việt Hưng. Ảnh: PV

Cùng với đó, các hoạt động thi đấu thể thao như giải cờ vua, giải bóng chuyền hơi toàn quốc và giải bóng chuyền hơi giao lưu giữa các tổ dân phố đã tạo nên bầu không khí vui tươi, rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng.

Các tổ dân phố trên địa bàn phường Việt Hưng sôi nổi hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Ảnh: PV

Thông qua chuỗi hoạt động thiết thực này, phường Việt Hưng tiếp tục lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của Thủ đô, qua đó khơi dậy khí thế thi đua sôi nổi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân trên địa bàn.