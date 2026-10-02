Phường Việt Hưng: Sôi nổi chuỗi hoạt động chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
Hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), từ ngày 1 đến 10-10, phường Việt Hưng tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ và nhân dân tham gia.
Nổi bật là các chương trình giao lưu, biểu diễn dưỡng sinh, liên hoan ca múa nhạc “Hà Nội niềm tin và hy vọng”; giao lưu biểu diễn nhạc cụ dân tộc “Giai điệu mùa thu Hà Nội” kết hợp trình diễn áo dài thu Hà Nội.
Cùng với đó, các hoạt động thi đấu thể thao như giải cờ vua, giải bóng chuyền hơi toàn quốc và giải bóng chuyền hơi giao lưu giữa các tổ dân phố đã tạo nên bầu không khí vui tươi, rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng.
Thông qua chuỗi hoạt động thiết thực này, phường Việt Hưng tiếp tục lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của Thủ đô, qua đó khơi dậy khí thế thi đua sôi nổi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân trên địa bàn.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/phuong-viet-hung-soi-noi-chuoi-hoat-dong-chao-mung-72-nam-ngay-giai-phong-thu-do-1759259.html