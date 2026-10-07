Phường Việt Hưng rực rỡ cờ hoa chào mừng Ngày Giải phóng Thủ đô

Từ các tuyến phố trung tâm đến khu dân cư, sắc đỏ của cờ Đảng, cờ Tổ quốc tạo nên không khí trang trọng, phấn khởi, góp phần làm diện mạo đô thị thêm khang trang, sạch đẹp. Công tác tuyên truyền trực quan được phường Việt Hưng triển khai đồng bộ, bảo đảm nội dung thiết thực, hình thức phù hợp, tạo điểm nhấn trong không gian đô thị.

Trên tuyến phố chính của phường Việt Hưng rực rỡ sắc đỏ chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Ảnh: PV

Hoạt động trang trí, tuyên truyền không chỉ góp phần làm đẹp cảnh quan mà còn tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, khơi dậy niềm tự hào về Thủ đô nghìn năm văn hiến, anh hùng; cổ vũ cán bộ và nhân dân Việt Hưng phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua lao động, xây dựng phường ngày càng văn minh, hiện đại.

Hoạt động tuyên truyền không chỉ góp phần làm đẹp cảnh quan mà còn tạo không khí thi đua trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ảnh: PV

Các tuyến phố trên địa bàn phường Việt Hưng rực rỡ với khẩu hiệu chào mừng, hướng về 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Ảnh: PV

Hướng về 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Việt Hưng quyết tâm chung sức xây dựng Thủ đô "Văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc". Ảnh: PV

Sắc đỏ rực rỡ trên các tuyến phố tạo không khí hân hoan, khơi dậy niềm tự hào về Thủ đô nghìn năm văn hiến, anh hùng. Ảnh: PV