Phường Việt Hưng rực rỡ cờ hoa chào mừng Ngày Giải phóng Thủ đô
Hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), những ngày này, trên các tuyến đường, khu dân cư và điểm công cộng trên địa bàn phường Việt Hưng được trang hoàng rực rỡ cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng rôn, pano, áp phích và các khẩu hiệu tuyên truyền.
Từ các tuyến phố trung tâm đến khu dân cư, sắc đỏ của cờ Đảng, cờ Tổ quốc tạo nên không khí trang trọng, phấn khởi, góp phần làm diện mạo đô thị thêm khang trang, sạch đẹp. Công tác tuyên truyền trực quan được phường Việt Hưng triển khai đồng bộ, bảo đảm nội dung thiết thực, hình thức phù hợp, tạo điểm nhấn trong không gian đô thị.
Hoạt động trang trí, tuyên truyền không chỉ góp phần làm đẹp cảnh quan mà còn tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, khơi dậy niềm tự hào về Thủ đô nghìn năm văn hiến, anh hùng; cổ vũ cán bộ và nhân dân Việt Hưng phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua lao động, xây dựng phường ngày càng văn minh, hiện đại.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/phuong-viet-hung-ruc-ro-co-hoa-chao-mung-ngay-giai-phong-thu-do-1759951.html