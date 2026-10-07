Phường Việt Hưng ra quân xử lý quảng cáo, rao vặt sai quy định

Qua kiểm tra thực tế, Công an phường Việt Hưng ghi nhận tình trạng quảng cáo, rao vặt không đúng quy định vẫn xuất hiện tại một số khu vực, gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến cảnh quan, vệ sinh môi trường. Một số hình thức quảng cáo được đặt tại vị trí không phù hợp gây che khuất tầm nhìn, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và trật tự công cộng.

Công an phường Việt Hưng bóc dỡ quảng cáo sai quy định. Ảnh: PV

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đã kịp thời bóc gỡ, tháo dỡ nhiều biển hiệu, băng rôn, tờ rơi quảng cáo được treo, dán trái phép trên tường nhà dân, cột điện, các vị trí công cộng.

Lãnh đạo Công an phường Việt Hưng cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm tra tại các tuyến, địa bàn thường xuyên phát sinh vi phạm; đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng để xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm theo quy định.

Công an phường Việt Hưng bóc gỡ tờ rơi quảng cáo được treo, dán trái phép. Ảnh: PV

Song song với công tác xử lý, Công an phường Việt Hưng cũng kêu gọi và đề nghị các cơ quan, tổ chức, hộ kinh doanh cùng toàn thể nhân dân nâng cao ý thức chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, tuyệt đối không tự ý dán, treo quảng cáo tại các vị trí không được phép, cùng chung tay xây dựng phường Việt Hưng ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh.