Phường Việt Hưng phát huy truyền thống, củng cố thế trận quốc phòng từ cơ sở

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang Thủ đô; tri ân những đóng góp, hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Thủ đô.

Lãnh đạo phường Việt Hưng tặng hoa chúc mừng Ban Chỉ huy quân sự phường Việt Hưng. Ảnh: B.Duy

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND phường Việt Hưng Nguyễn Huy Vinh nhấn mạnh: Truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang Thủ đô là kết tinh của lòng yêu nước, ý chí kiên cường và tinh thần cống hiến qua nhiều thế hệ, đồng thời là niềm tự hào, động lực để cán bộ, chiến sĩ hôm nay tiếp tục phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát huy truyền thống đó, Đảng bộ phường Việt Hưng luôn xác định nhiệm vụ quân sự, quốc phòng là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên; gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô tặng hoa chúc mừng Ban Chỉ huy quân sự phường Việt Hưng. Ảnh: B.Duy

Trong 9 tháng đầu năm 2026, phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các nhiệm vụ chính trị, sắp xếp tổ dân phố, kiện toàn hệ thống chính trị, tổ chức lại các cơ sở giáo dục công lập và các phòng chuyên môn; đồng thời tập trung tháo gỡ 5 “điểm nghẽn”, giải quyết các vấn đề dân sinh, tạo nền tảng thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Trong công tác quân sự, quốc phòng, phường đã kiện toàn Ban Chỉ huy Quân sự với sự tham gia của lực lượng quân sự chính quy; sắp xếp lực lượng dân quân tự vệ phù hợp với địa bàn sau sắp xếp tổ dân phố; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân và phối hợp tổ chức huấn luyện dân quân. Đặc biệt, phường tổ chức thành công diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026, đáp ứng yêu cầu của thành phố, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành và khả năng phối hợp xử lý tình huống của các lực lượng.

Phó Chủ tịch UBND phường Việt Hưng Nguyễn Huy Vinh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: B.Duy

Nhấn mạnh yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, lãnh đạo phường đề nghị cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và lực lượng vũ trang tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp chặt chẽ giữa quân sự, công an và các lực lượng liên quan. Cùng với đó, phát huy sức mạnh toàn dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và đẩy mạnh chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, cựu chiến binh phường Việt Hưng Đỗ Xuân Nhuận bày tỏ niềm tự hào về chặng đường 80 năm vẻ vang của lực lượng vũ trang Thủ đô và những năm tháng rèn luyện trong quân ngũ. Theo ông, dù đã hoàn thành nhiệm vụ, trở về đời thường, các thế hệ quân nhân vẫn luôn gìn giữ phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, phát huy tinh thần kỷ luật, trách nhiệm, đoàn kết và ý chí vượt khó.

Tiết mục văn nghệ chào mừng tại buổi lễ. Ảnh: B.Duy

“Các cán bộ, quân nhân đã nghỉ hưu tiếp tục xác định trách nhiệm với địa phương và cộng đồng; gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào, vận động nhân dân giữ gìn an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, xây dựng đô thị văn minh. Đồng thời, chúng tôi mong muốn tiếp tục truyền lửa truyền thống yêu nước, lòng tự hào về Quân đội nhân dân Việt Nam và tinh thần trách nhiệm cho thế hệ trẻ”, ông Nhuận bày tỏ.