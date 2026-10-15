Phường Việt Hưng phát huy sức dân qua đợt thi đua cao điểm của Mặt trận

Với chủ đề “Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Hành động vì cộng đồng; mỗi khu dân cư một mô hình thiết thực, mỗi Ban Công tác Mặt trận một phần việc ý nghĩa”, đợt thi đua được triển khai từ ngày 18-10 đến 18-11-2026, với đối tượng nòng cốt là các Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố trên địa bàn phường.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Việt Hưng Nguyễn Trường Giang phát động thi đua. Ảnh: B.Duy

Điểm nhấn của đợt thi đua là yêu cầu mỗi Ban Công tác Mặt trận đăng ký ít nhất một mô hình hoặc phần việc cụ thể, xác định rõ địa điểm, đối tượng thụ hưởng, người phụ trách, thời gian hoàn thành và kết quả cần đạt. Các phần việc được khuyến khích lựa chọn trên cơ sở nhu cầu thực tế của khu dân cư, ưu tiên những vấn đề dân sinh cần giải quyết, có sản phẩm rõ ràng và khả năng duy trì lâu dài sau đợt cao điểm.

Nội dung thi đua tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với đổi mới cách thức tập hợp, lắng nghe ý kiến nhân dân thông qua các mô hình như “Góc thông tin Mặt trận tại khu dân cư”, “Mặt trận gần dân, sát dân, lắng nghe dân nói”.

Đối với nhiệm vụ xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh, các Ban Công tác Mặt trận lựa chọn tuyến đường, ngõ phố hoặc địa điểm cụ thể để tổ chức vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, xây dựng góc xanh và duy trì các tuyến đường tự quản.

Cùng với đó, các tổ dân phố đẩy mạnh hoạt động an sinh xã hội, rà soát hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế để kết nối nguồn lực hỗ trợ phù hợp; phát huy tinh thần tương thân, tương ái thông qua các mô hình “Địa chỉ nhân ái - Mặt trận kết nối”, “Tổ dân phố nghĩa tình - không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Đáng chú ý, chuyển đổi số được xác định là một hướng đổi mới phương thức hoạt động của Ban Công tác Mặt trận. Các mô hình như “Ban Công tác Mặt trận số”, hỗ trợ người dân tiếp cận kỹ năng số thiết yếu, xây dựng thư viện hình ảnh và tư liệu hoạt động tại khu dân cư sẽ góp phần nâng cao hiệu quả thông tin, tuyên truyền, tăng cường kết nối giữa cán bộ Mặt trận với người dân.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Việt Hưng Nguyễn Trường Giang, thông qua đợt thi đua, phường Việt Hưng hướng tới nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận từ cơ sở, phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, mỗi công trình, phần việc không chỉ tạo chuyển biến trong 30 ngày cao điểm mà còn góp phần giải quyết những vấn đề thiết thực của cộng đồng, củng cố niềm tin của nhân dân và xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh, nghĩa tình.