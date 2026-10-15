Phường Việt Hưng phát động Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2026

Với thông điệp "Phát huy tinh thần tương thân tương ái, chung tay giảm nghèo bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau", chương trình hướng tới huy động sức mạnh của cộng đồng, tạo nguồn lực chăm lo thiết thực cho những hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động an sinh xã hội được triển khai xuyên suốt năm 2026, trong đó Tháng cao điểm diễn ra từ ngày 17-10 đến 18-11-2026.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Việt Hưng Nguyễn Trường Giang triển khai các hoạt động Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2026. Ảnh: B.Duy

Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Việt Hưng kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, đóng góp nguồn lực hỗ trợ người nghèo, người yếu thế. Các tập thể, cá nhân được khuyến khích ủng hộ quỹ với mức phấn đấu ít nhất một ngày lương, trên tinh thần tự nguyện, phù hợp với điều kiện thực tế.

Bên cạnh việc ủng hộ tiền mặt vào quỹ, các tổ chức, cá nhân có thể đăng ký hỗ trợ trực tiếp thông qua những hoạt động thiết thực như: Xây dựng, sửa chữa nhà ở; hỗ trợ sinh kế, học tập, y tế, việc làm hoặc kết nối, nhận đỡ đầu thường xuyên các trường hợp đặc biệt khó khăn.

Để nguồn lực hỗ trợ đến đúng người, phát huy hiệu quả, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Việt Hưng yêu cầu các tổ dân phố chủ động rà soát, nắm chắc hoàn cảnh và nhu cầu của từng trường hợp khó khăn trên địa bàn, từ đó đề xuất hình thức hỗ trợ phù hợp. Cùng với đó, việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn đóng góp phải bảo đảm công khai, minh bạch, tạo niềm tin, khuyến khích sự đồng hành lâu dài của các tổ chức, cá nhân trong công tác an sinh xã hội.