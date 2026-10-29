Phường Việt Hưng: Một số tuyến đường sụt lún, nứt toác xung quanh công trường dự án nhà cao tầng

Nhiều tuyến đường sụt lún, nứt toác bất thường

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới chiều 27-10, tại một số đoạn của tuyến đường Nguyễn Minh Châu, Đào Hinh, Vũ Đức Thận (phường Việt Hưng) xuất hiện tình trạng nứt toác, sụt lún nghiêm trọng.

Cụ thể, tại đường Vũ Đức Thận (đoạn gần khu vực công trường thi công dự án) xuất hiện những vết nứt kéo dài khoảng 100m, và có dấu hiệu sụt lún. Người dân xung quanh cho biết, việc này đã diễn ra từ nhiều ngày nay.

Tuyến đường Nguyễn Minh Châu bị sụt lún. Ảnh: HL

Tương tự, tại phố Nguyễn Minh Châu cũng xuất hiện tình trạng sụt lún nghiêm trọng sát công trình đang đào móng xây dựng tòa nhà cao tầng, bề mặt gồ ghề, không còn bằng phẳng. Chiều 28-10 cũng đã xảy ra sụt lún nghiêm trọng tại khu vực ngõ 1 phố Nguyễn Minh Châu.

Người dân địa phương cho biết, khoảng 2 tháng trước, sau khi công trường nhà cao tầng bắt đầu triển khai thi công, khu vực phố Đào Hinh cũng xuất hiện tình trạng sụt lún.

Liên quan đến việc này, ngày 28-10, UBND phường Việt Hưng đã có báo cáo về sự cố gãy cừ lasen gây hư hỏng công trình, hạ tầng lân cận tại phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội.

Tuyến đường bị lún tại công trường Dự án “Xây dựng nhà cao tầng A2-CT1 và A4- CT3 Khu công viên công nghệ phần mềm Hà Nội thuộc phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội”. Ảnh: HL

Theo đó, vào khoảng 11h, ngày 28-10, tại Dự án “Xây dựng nhà cao tầng A2-CT1 và A4-CT3 Khu công viên công nghệ phần mềm Hà Nội thuộc phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội”, do Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Song Lộc là chủ đầu tư, trong quá trình thi công phần hầm đã xảy ra sự cố công trình đứt cáp neo cừ gây gãy cừ lasen, gây lún nứt hư hỏng tuyến đường ngõ 1 phố Nguyễn Minh Châu.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, UBND phường Việt Hưng đã chỉ đạo Công an phường, các bộ phận chuyên môn tổ chức lực lượng ứng trực tại hiện trường, phân luồng giao thông, lắp đặt biển cảnh báo, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực; đồng thời phối hợp với chủ đầu tư và đơn vị thi công tổ chức các biện pháp xử lý, khắc phục hậu quả ban đầu.

Chủ đầu tư dự án nhà cao tầng phải khẩn trương khắc phục sự cố

Theo UBND phường Việt Hưng, Dự án “Xây dựng nhà cao tầng A2-CT1 và A4-CT3 Khu công viên công nghệ phần mềm Hà Nội được UBND thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư; đồng thời chấp nhận nhà đầu tư ngày 10-6-2026 tại Quyết định số 2926/QĐ-UBND. Tổng diện tích khu đất thực hiện dự án khoảng 50.020m2 bao gồm lô đất A2-CT1 có diện tích 32.920m2, lô đất A4-CT3 có diện tích 17.100m2; trong đó đất xây dựng công trình hỗn hợp (nhà ở, thương mại dịch vụ) khoảng 28.607m2; tầng cao 17 tầng; 2 tầng hầm, 1 tum. Tổng sàn diện tích xây dựng tầng nổi khoảng 337.485,5m2, tầng hầm 94.200m2; đất cây xanh cảnh quan khoảng 10.004m2 và đất giao thông nội bộ, hạ tầng kỹ thuật khoảng 11.409m2. Dự án được khởi công vào tháng 8-2026, nhà thầu thi công là Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Phú Xuân.

Tuyến đường Vũ Đức Thận bị nứt toác, kéo dài cả 100m. Ảnh: HL

Theo ghi nhận ban đầu, sự cố gây sụt lún, hư hỏng tại tuyến đường ngõ 1 Nguyễn Minh Châu, đoạn đường bị sụt lún dài khoảng 50m, rộng khoảng 15m, độ sâu trung bình khoảng 3,5m. Đối với hạng mục nhà ở thấp tầng tại ô đất ký hiệu A7/TT2-2 và A7/TT2-4 thuộc Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thấp tầng để bán tại ô đất ký hiệu A4/TT1 thuộc ô quy hoạch C13, do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thủ Đức làm chủ đầu tư thì một số công trình tiếp giáp bị sụt lún phần tường rào, bể bơi và sảnh trước.

Đối với khu vực đường nội bộ Dự án xây dựng Hạng mục nhà ở thấp tầng tại ô đất ký hiệu A7/TT2-2 và A7/TT2-4 thuộc Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thấp tầng để bán tại ô đất ký hiệu A4/TT1 thuộc ô quy hoạch C13, do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thủ Đức làm chủ đầu tư thì đoạn đường bị sụt lún dài khoảng 5m, rộng khoảng 10m, độ sâu từ 2m đến 3m.

Sự cố không gây thiệt hại về người và chưa ghi nhận thiệt hại về tài sản của người dân tham gia giao thông.

Khu vực đường Đào Thế Tuấn ngổn ngang vật liệu xây dựng của dự án Long Biên Central. Ảnh: HL

Ngay sau khi xảy ra sự cố, UBND phường Việt Hưng đã chỉ đạo tổ chức lực lượng ứng trực tại hiện trường; kịp thời nắm bắt tình hình, kiểm tra hiện trạng khu vực xảy ra sự cố, phối hợp với chủ đầu tư và đơn vị thi công triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn; tổ chức phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn giao thông, lắp đặt biển

cảnh báo tại khu vực bị ảnh hưởng, hướng dẫn người và phương tiện lưu thông; đồng thời yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, theo dõi tình trạng khu vực xảy ra sự cố, tổ chức lấy ý kiến chuyên gia, có giải pháp ngăn ngừa nguy cơ tiếp tục sụt lún đường cũng như toàn bộ cừ lasen xung quanh dự án; tổ chức lực lượng trực 24/7 bảo đảm an toàn thi công, bảo đảm an toàn giao thông cho công trình khu vực lân cận.

Cũng theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực đường Đào Thế Tuấn và Vũ Đức Thận đang thi công dự án Long Biên Central do Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản TASECO (TASECO Land) làm chủ đầu tư; nhà thầu thi công là Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Samcons Việt Nam. Tuy nhiên, vật liệu và phế thải xây dựng có tình trạng để ngổn ngang ở lòng đường, vỉa hè.