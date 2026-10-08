Phường Việt Hưng kiện toàn bộ máy, nâng hiệu quả quản lý

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Việt Hưng Đường Hoài Nam phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: PV

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Việt Hưng Đường Hoài Nam nhấn mạnh, việc sắp xếp tổ chức bộ máy là yêu cầu quan trọng trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Mục tiêu là chuyên môn hóa các lĩnh vực, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, đầu mối và trách nhiệm; qua đó bảo đảm bộ máy hoạt động thông suốt, không chồng chéo, không gián đoạn, không bỏ sót nhiệm vụ.

Đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: PV

Tại kỳ họp, HĐND phường Việt Hưng đã thông qua Đề án sắp xếp, tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND phường. Theo đó, UBND phường Việt Hưng sẽ có 5 phòng chuyên môn: Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Nội vụ - Tư pháp; Phòng Văn hóa - Xã hội; Phòng Kinh tế; Phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường.

Trao đổi tại kỳ họp, Chủ tịch UBND phường Việt Hưng Vũ Xuân Trường khẳng định, việc tổ chức sắp xếp lại các phòng không đơn thuần là tăng số lượng đầu mối, mà quan trọng hơn là tăng tính chuyên sâu, chuyên nghiệp. Khi chức năng, nhiệm vụ được phân định rõ, người đứng đầu các phòng có điều kiện tập trung sâu hơn vào lĩnh vực phụ trách, nâng chất lượng tham mưu, qua đó tăng năng lực quản trị, điều hành.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: PV

Cùng với kiện toàn tổ chức, tại kỳ họp lần này, HĐND phường Việt Hưng đã thông qua Tờ trình về bổ sung kinh phí đối với các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc phường năm 2026.

Theo đó, nguồn kinh phí bổ sung được kỳ vọng bảo đảm hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng; Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các đoàn thể chính trị; Trạm Y tế phường để thực hiện duy trì hoạt động tại cơ sở chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự phường.

Chủ tịch UBND phường Việt Hưng Vũ Xuân Trường trao đổi tại kỳ họp. Ảnh: PV

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đường Hoài Nam yêu cầu, ngay sau kỳ họp, các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai các nghị quyết được thông qua. UBND phường ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 5 phòng chuyên môn; thực hiện bổ nhiệm, điều động, bố trí công chức, lao động hợp đồng, bảo đảm hoàn thành trước ngày 15-10-2026.

Cùng với đó, phường phải xác định rõ nhiệm vụ, lộ trình và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân; thực hiện đánh giá theo phương pháp KPI, bảo đảm bộ máy mới không chỉ đúng cơ cấu mà thực sự hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý địa bàn và phục vụ người dân, doanh nghiệp.