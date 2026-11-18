Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Huyền tham dự.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Việt Hưng Nguyễn Trường Giang đã ôn lại truyền thống 96 năm của MTTQ Việt Nam, đồng thời thông tin những kết quả nổi bật trong công tác Mặt trận 10 tháng đầu năm 2026.

Các đại biểu khai trương "Gian hàng sẻ chia". Ảnh: B.Duy

10 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường Việt Hưng tiếp tục được đổi mới, kết hợp giữa hình thức trực tiếp và nền tảng số.

Các đồng chí lãnh đạo trao ghi nhận tới các tập thể, cá nhân ủng hộ tích cực cho "Gian hàng sẻ chia". Ảnh: B.Duy

Công tác an sinh xã hội tiếp tục là điểm sáng với nhiều hoạt động thiết thực. MTTQ phường vận động Quỹ Vì biển, đảo Việt Nam đạt hơn 1 tỷ đồng, Quỹ Vì người nghèo đạt hơn 1,278 tỷ đồng.

Chương trình “Nhịp cầu nhân ái Việt Hưng - Cao Bằng” huy động 350 triệu đồng xây dựng 4 nhà Đại đoàn kết, trao 60 suất quà và thực hiện công trình “Thắp sáng đường quê”...

Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trao khen thưởng tới 13 tập thể tiêu biểu trong đợt thi đua. Ảnh: B.Duy

Điểm nhấn của chương trình là khai trương mô hình “Gian hàng sẻ chia” - địa chỉ kết nối các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, nhà hảo tâm và nhân dân chung tay hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trên địa bàn.

Đại biểu tham quan "Gian hàng sẻ chia". Ảnh: B.Duy

Tính đến ngày 18-11, gian hàng đã tiếp nhận hơn 5.000 mặt hàng, tổng trị giá gần 750 triệu đồng. Mỗi món quà không chỉ có giá trị vật chất mà còn gửi gắm tình cảm, trách nhiệm và sự quan tâm của cộng đồng, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Việt Hưng Đường Hoài Nam ghi nhận, biểu dương những đổi mới, sáng tạo và kết quả nổi bật của MTTQ Việt Nam phường, nhất là việc triển khai 76 mô hình trên nhiều lĩnh vực; kiện toàn 32 Ban Công tác Mặt trận sau sắp xếp tổ dân phố, bảo đảm hoạt động nền nếp, hiệu quả. MTTQ Việt Nam phường cũng phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia các nhiệm vụ chính trị của địa phương, trong đó có công tác giải phóng mặt bằng.

Người dân vui mừng chọn lựa sản phẩm tại Gian hàng. Ảnh: B.Duy

Đánh giá cao sáng kiến xây dựng mô hình “Gian hàng sẻ chia”, đồng chí Đường Hoài Nam nhấn mạnh, những món quà được trao tặng không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm với cộng đồng. MTTQ chính là cầu nối để những tấm lòng nhân ái gặp nhau, đưa nguồn lực hỗ trợ đến đúng người cần giúp đỡ.

Đồng chí đề nghị MTTQ Việt Nam phường cần quản lý chặt chẽ nguồn hàng ủng hộ, hỗ trợ, xác định đúng đối tượng thụ hưởng, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, bảo đảm công khai, minh bạch, để mô hình thực sự trở thành địa chỉ kết nối và lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

Người dân đăng ký nhận hàng tại "Gian hàng sẻ chia". Ảnh: B.Duy

Tại buổi lễ, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Việt Hưng đã tặng Giấy khen cho 13 tập thể có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua 30 ngày cao điểm hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam.