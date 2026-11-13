Phường Việt Hưng kết nối di sản, lan tỏa bản sắc văn hóa

Kết nối di sản, đánh thức sức sống văn hóa cộng đồng

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND phường Việt Hưng Nguyễn Thanh Thủy nhấn mạnh, Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, quyết định lấy ngày 24-11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam. Năm 2026 là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức trên phạm vi cả nước. Hưởng ứng sự kiện này, Thủ đô Hà Nội triển khai các hoạt động với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến - muôn sắc Việt Nam”; phường Việt Hưng lựa chọn chủ đề “Việt Hưng kết nối di sản, lan tỏa bản sắc”.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam, phường Việt Hưng năm 2026. Ảnh: B.Duy

Là vùng đất ven sông Đuống giàu truyền thống văn hiến, Việt Hưng lưu giữ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc với hệ thống di tích đình - chùa Thanh Am, đình - chùa Quán Tình, đình Lệ Mật, đình Trường Lâm; cùng lễ hội truyền thống làng Lệ Mật và các di sản múa Giảo Long, Rắn lột. Đây không chỉ là những dấu ấn của lịch sử mà còn là mạch nguồn nuôi dưỡng bản sắc, bồi đắp tình yêu quê hương và sự gắn kết trong cộng đồng dân cư.

Vì vậy, Ngày hội năm nay được phường tổ chức theo hướng trở thành một lễ hội cộng đồng, đưa người dân vào vị trí chủ thể sáng tạo, thực hành và thụ hưởng văn hóa. Tại đây, người dân không chỉ được tham quan không gian văn hóa mà còn trực tiếp trải nghiệm nhiều hoạt động như đọc sách, viết thư pháp, nặn tò he, vẽ nón lá, trình diễn áo dài và liên hoan văn nghệ “Sắc màu văn hóa - sức sống Việt Hưng”.

Tiết mục múa Giảo long - một điệu múa cổ dân gian đặc sắc được nhân dân phường Việt Hưng biểu diễn tại Ngày hội. Ảnh: B.Duy

Đặc biệt, màn trình diễn áo dài của các cô giáo đến từ 16 đơn vị trường học đã để lại nhiều ấn tượng. Trong không gian giàu giá trị lịch sử của Di tích lịch sử văn hóa Lệ Mật, vẻ đẹp của tà áo dài Việt Nam càng thêm nổi bật. Hình ảnh những tà áo dài duyên dáng giữa không gian lưu giữ dấu ấn văn hóa quê hương như nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, kết nối những giá trị di sản được trao truyền qua nhiều thế hệ với sức sống văn hóa trong đời sống hôm nay.

Cùng với đó, các không gian trải nghiệm văn hóa đọc, nặn tò he, viết thư pháp... thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân.

Tiết mục múa Rắn lột - một nghi thức văn hóa dân gian độc đáo được tái hiện tại Ngày hội. Ảnh: B.Duy

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thanh Thủy, từ ngày 21 đến 24-11, các di tích trên địa bàn phường sẽ mở cửa đón nhân dân tham quan; các tổ dân phố đồng loạt tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, đưa tinh thần Ngày Văn hóa Việt Nam đến từng khu dân cư, từng gia đình và mỗi người dân. Qua đó, văn hóa không chỉ hiện diện trong không gian lễ hội mà từng bước thấm sâu vào đời sống thường nhật.

Văn hóa bắt đầu từ những hành động bình dị

Không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh, quảng bá các giá trị di sản, Ngày hội Văn hóa phường Việt Hưng năm 2026 còn hướng đến mục tiêu xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh từ những hành vi ứng xử cụ thể trong cuộc sống hằng ngày.

Lãnh đạo phường Việt Hưng và nhân dân tham dự các hoạt động tại Ngày hội. Ảnh: B.Duy

Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thanh Thủy nhấn mạnh, thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW, việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh cần gắn với phát huy giá trị văn hiến, bản sắc, tinh thần sáng tạo và nâng cao chất lượng cuộc sống, hạnh phúc của nhân dân. Hiệu quả không chỉ được đánh giá qua các phong trào hay hoạt động được tổ chức, mà phải được cảm nhận từ những chuyển biến cụ thể: Cán bộ, công chức, viên chức tận tâm hơn; mỗi gia đình yêu thương, gắn bó hơn; trường học thân thiện hơn; khu dân cư nghĩa tình hơn và mỗi người có trách nhiệm hơn trên không gian mạng.

Chia sẻ tại ngày hội, ông Lê Quang Minh, Tổ trưởng Tổ dân phố Giang Biên 4 cho biết: Thời gian qua, Tổ dân phố đã vận động nhân dân chăm sóc “Tuyến phố cờ hoa”, duy trì môi trường “sáng - xanh - sạch - đẹp”. Đáng chú ý, việc ra mắt mô hình “Tổ dân phố số”, đưa ứng dụng Việt Hưng kết nối đến từng nếp nhà và vận động nhân dân xã hội hóa lắp đặt hệ thống 29 camera an ninh cho thấy sự kết hợp giữa gìn giữ nếp sống truyền thống với tiếp nhận những phương thức quản lý, kết nối hiện đại.

Phụ nữ Việt Hưng trình diễn áo dài tại không gian Di tích lịch sử văn hóa Lệ Mật. Ảnh: B.Duy

Tổ dân phố Giang Biên 4 đã lan tỏa những điều tốt đẹp đến 100% hộ gia đình thông qua nền tảng “Việt Hưng kết nối”; chung tay giữ gìn không gian sống, thực hiện nếp sống văn minh; vun đắp hạnh phúc gia đình, hóa giải những vướng mắc ở cơ sở bằng sự bao dung, tình người; xây dựng văn hóa ứng xử có trách nhiệm trên không gian mạng; đồng thời phát huy vai trò nhà văn hóa tổ dân phố như một ngôi nhà chung, nơi gắn kết tình làng nghĩa xóm.

Lãnh đạo phường Việt Hưng tham quan khu vực viết thư pháp. Ảnh: B.Duy

Từ thực tiễn ở khu dân cư, ông Lê Quang Minh mong muốn mỗi người dân cùng bắt đầu từ những việc làm tử tế nhỏ nhất, gìn giữ những thói quen đẹp đẽ nhất, bởi mỗi công dân có trách nhiệm sẽ góp phần xây dựng gia đình hòa thuận; mỗi nếp nhà hạnh phúc sẽ tạo nên một cộng đồng đoàn kết, văn minh.

Lãnh đạo phường Việt Hưng trao quyết định thành lập Câu lạc bộ Văn nghệ tới các tổ dân phố. Ảnh: B.Duy

Tại buổi lễ, lãnh đạo phường Việt Hưng đã trao quyết định thành lập Câu lạc bộ Văn nghệ, Câu lạc bộ Thể dục thể thao và Câu lạc bộ Nghệ thuật truyền thống phường. Đây là những hạt nhân góp phần duy trì, phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo thêm không gian sinh hoạt, giao lưu và kết nối cộng đồng.