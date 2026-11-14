Phường Việt Hưng: Gắn kết lòng dân từ Ngày hội ở khu dân cư

Thông qua ngày hội, tình làng nghĩa xóm thêm gắn bó, tinh thần tương thân, tương ái tiếp tục được bồi đắp, tạo động lực để nhân dân chung sức xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng đoàn kết, văn minh, nghĩa tình.

Chung niềm vui, thêm gắn bó

Ngày hội năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi lần đầu tiên được tổ chức gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Việt Hưng Đường Hoài Nam cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con nhân dân Tổ dân phố Giang Biên 7. Ảnh: B.Duy

Tại các tổ dân phố, ngày hội diễn ra trong không khí đầm ấm, phấn khởi. Đây cũng là dịp để cán bộ và nhân dân cùng nhìn lại kết quả thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động trong năm; biểu dương những gia đình văn hóa, cá nhân tiêu biểu và bàn các giải pháp để xây dựng địa bàn ngày càng khang trang, an toàn, đáng sống.

Tại Tổ dân phố Giang Biên 7, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay càng có ý nghĩa khi là ngày hội đầu tiên sau khi sắp xếp, sáp nhập từ ba tổ dân phố Giang Biên 11, 14 và 15. Với 1.112 hộ gia đình, hơn 4.100 nhân khẩu, trong đó có 20 tòa chung cư, địa bàn rộng hơn, đặt ra những yêu cầu mới trong công tác vận động, tập hợp nhân dân và tổ chức các hoạt động cộng đồng.

Tiết mục văn nghệ do bà con nhân dân Tổ dân phố Giang Biên 7 trình diễn tại Ngày hội. Ảnh: B.Duy

Theo báo cáo tại Ngày hội, trong năm 2026, Ban công tác Mặt trận Tổ dân phố Giang Biên 7 đã phối hợp với các chi hội, đoàn thể vận động nhân dân tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường ngõ, chăm sóc cây xanh, xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp.

Đáng chú ý, chuyển đổi số cũng được đưa vào các hoạt động vận động nhân dân. Ban công tác Mặt trận phối hợp với Tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn hơn 500 lượt người sử dụng dịch vụ công trực tuyến, các nền tảng và tiện ích số; hỗ trợ gần 200 trường hợp thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Việt Hưng Nguyễn Trường Giang trao Giấy khen tới các cá nhân tiêu biểu của Tổ dân phố Giang Biên 7. Ảnh: B.Duy

Qua bình xét, tổ dân phố có 1.060 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, tỷ lệ 99%; 5 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào, cuộc vận động được đề nghị biểu dương, khen thưởng.

Chia sẻ tại ngày hội, ông Hoàng Văn Phú, đại diện hộ dân ở cụm chung cư, bày tỏ niềm vui trước những chuyển biến tích cực của Tổ dân phố Giang Biên 7 sau sáp nhập. Theo ông, từ quy mô ban đầu hơn 300 hộ, nay tăng lên hơn 1.100 hộ, song nhờ sự điều hành của cấp ủy, chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và sự phối hợp của các đoàn thể, hoạt động của tổ dân phố nhanh chóng ổn định, đi vào nền nếp.

Dẫn chứng việc tổ chức thành công Ngày hội Trung thu cho trẻ em - hoạt động cộng đồng đầu tiên sau sáp nhập, ông Phú cho rằng, những việc làm thiết thực như vậy đã tạo niềm tin trong nhân dân, giúp tình cảm cộng đồng thêm gắn bó, gần gũi.

Trưởng ban Xây dựng Đảng phường Việt Hưng Đinh Thị Bích Nguyệt chung vui Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con nhân dân Tổ dân phố Thượng Thanh 7. Ảnh: B.Duy

Tại Tổ dân phố Thượng Thanh 7, phát huy những kết quả đã đạt được, Bí thư Chi bộ Ngô Đắc Quân cũng kêu gọi cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục giữ gìn tình làng nghĩa xóm, quan tâm giúp đỡ nhau trong cuộc sống; tích cực tham gia các phong trào thi đua, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn minh; nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy và chủ động đóng góp ý kiến, chung tay xây dựng tổ dân phố ngày càng phát triển.

Phát huy sức dân, xây dựng khu dân cư văn minh, nghĩa tình

Chung vui Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân Tổ dân phố Giang Biên 7, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Việt Hưng Đường Hoài Nam ghi nhận, biểu dương những kết quả tổ dân phố đạt được, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục củng cố, vun đắp khối đại đoàn kết, xây dựng sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư sau sáp nhập. Trong đó, Chi bộ phải thực sự là hạt nhân lãnh đạo; Ban Công tác Mặt trận là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân; phát huy dân chủ ở cơ sở, lắng nghe, trao đổi và kịp thời giải quyết những kiến nghị, vướng mắc, tạo sự thống nhất vì lợi ích chung.

Phó Chủ tịch UBND phường Việt Hưng Nguyễn Huy Vinh dự chung vui Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con nhân dân Tổ dân phố Thượng Thanh 3. Ảnh: B.Duy

Bí thư Đảng ủy phường mong muốn các tổ dân phố tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào thi đua, lấy hiệu quả thực chất và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo; phát huy các mô hình tự quản trong giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy.

Đồng chí cũng đề nghị UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường tiếp tục phối hợp, hỗ trợ tổ dân phố, kịp thời nắm bắt, giải quyết những kiến nghị chính đáng của nhân dân, thực hiện tốt phương châm gần dân, sát dân, lắng nghe và phục vụ nhân dân.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Việt Hưng Đường Hoài Nam trao khen thưởng cho các hộ gia đình tiêu biểu tại Tổ dân phố Giang Biên 7. Ảnh: B.Duy

Bí thư Đảng ủy phường Việt Hưng cũng kỳ vọng, sau ngày hội, mỗi người dân không chỉ mang về niềm vui mà còn có thêm sự gắn bó với những người hàng xóm, thêm trách nhiệm và những việc làm thiết thực vì cộng đồng. Đặc biệt, từ khí thế vui tươi, đoàn kết của ngày hội hôm nay, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi gia đình và người sẽ tiếp tục chung sức, đồng lòng, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của phường Việt Hưng.