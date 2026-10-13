Phường Việt Hưng đồng hành cùng doanh nhân phát triển bền vững

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy doanh nghiệp phường Việt Hưng Đoàn Anh Tuấn chia sẻ, phía sau sự ổn định, phát triển của mỗi doanh nghiệp là những nỗ lực của người đứng đầu trong tìm kiếm thị trường, duy trì sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm và chăm lo đời sống người lao động. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, áp lực cạnh tranh, các doanh nhân vẫn quan tâm, tạo điều kiện cho tổ chức Đảng hoạt động, đồng hành cùng cấp ủy trong công tác xây dựng Đảng.

Chủ tịch UBND phường Việt Hưng Vũ Xuân Trường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Ông Đoàn Anh Tuấn cũng ghi nhận tinh thần trách nhiệm của đội ngũ bí thư chi bộ, những người vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, vừa dành thời gian, tâm huyết duy trì nền nếp sinh hoạt, chăm lo công tác Đảng.

Lãnh đạo phường Việt Hưng tặng quà tới các đại diện các doanh nghiệp. Ảnh: PV

Trong 3 tháng cuối năm, Bí thư Đảng ủy doanh nghiệp phường mong cộng đồng doanh nhân tiếp tục chủ động nắm bắt cơ hội, đổi mới sáng tạo, phát triển sản xuất, kinh doanh, chăm lo người lao động; các bí thư chi bộ tiếp tục nâng cao trách nhiệm, chất lượng hoạt động của tổ chức đảng tại doanh nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Việt Hưng Vũ Xuân Trường ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đặc biệt trong việc tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội; đồng thời biểu dương tinh thần chủ động, nỗ lực vượt khó của các doanh nghiệp trong bối cảnh năm 2026 có nhiều biến động.

Lãnh đạo phường Việt Hưng tặng quà tới các đại diện các doanh nghiệp. Ảnh: PV

Chủ tịch UBND phường cho biết, trong 9 tháng đầu năm, phường đã triển khai nhiều giải pháp thu hút đầu tư, tổ chức các buổi đối thoại, gặp gỡ doanh nghiệp, hộ kinh doanh để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp duy trì và mở rộng sản xuất, kinh doanh. Cùng đó, phường đã hỗ trợ miễn phí doanh nghiệp, hộ kinh doanh triển khai các ứng dụng chuyển đổi số như thanh toán không dùng tiền mặt, hóa đơn điện tử, sàn thương mại điện tử… Kết quả, 9 tháng đầu năm, thu ngân sách trên địa bàn phường đạt khoảng 7.900 tỷ đồng, vượt 6% chỉ tiêu thành phố giao.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp kết nối, mở rộng thị trường, phường đã phối hợp với Hội Doanh nghiệp Việt Hưng bố trí địa điểm trưng bày, quảng bá sản phẩm OCOP của doanh nghiệp địa phương và thành phố. Đồng thời hằng tháng, Chủ tịch UBND phường trực tiếp lắng nghe, giải đáp khó khăn, tiếp nhận đề xuất, hiến kế của các doanh nhân, doanh nghiệp, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Lãnh đạo phường và đội ngũ doanh nhân, bí thư chi bộ tại buổi gặp mặt. Ảnh: PV

Khẳng định chính quyền phường sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân, lãnh đạo phường Việt Hưng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, chung tay xây dựng phường Việt Hưng văn minh, nghĩa tình, hạnh phúc.