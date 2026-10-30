Phường Việt Hưng: Đối thoại để tháo gỡ khó khăn

Chủ tịch UBND phường Việt Hưng Vũ Xuân Trường trao đổi tại hội nghị. Ảnh: PV

Thẳng thắn nêu những vấn đề từ cơ sở

Tại hội nghị, bà Lê Thị Thanh Hương, Tổ trưởng Tổ dân phố Đức Giang 1 phản ánh, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, xả rác không đúng nơi quy định. Bà kiến nghị chính quyền cần có giải pháp quyết liệt hơn, tránh tình trạng kiểm tra, xử lý chưa thường xuyên khiến vi phạm tái diễn, ảnh hưởng đến mỹ quan và chất lượng sống của người dân.

Đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: PV

Cũng liên quan đến công tác quản lý trật tự đô thị, ông Ngô Xuân Xếp, Tổ trưởng Tổ dân phố Giang Biên 9 kiến nghị UBND phường xem xét, ban hành quy chế phối hợp giữa Tổ dân phố và Cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn về quản lý nhân, hộ khẩu, vấn đề an ninh, an toàn toà nhà tại các khu chung cư trên địa bàn phường.

Bà Nguyễn Thị Vân, Trưởng ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố Việt Hưng 4 nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: PV

Đáng chú ý, bà Nguyễn Thị Vân, Trưởng ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố Việt Hưng 4 phản ánh lãnh đạo phường duy trì lịch tiếp công dân, trực tiếp giải thích nhiều nội dung và chỉ đạo các bộ phận chuyên môn trả lời theo quy định. Tuy nhiên, sau khi được giải quyết, vẫn có trường hợp tiếp tục gửi đơn, phản ánh thông tin chưa chính xác.

Từ thực tế đó, bà Vân đề xuất đối với những trường hợp đã được giải quyết, nếu người kiến nghị là đảng viên thì thông tin tới chi bộ nơi sinh hoạt để cán bộ cơ sở nắm rõ sự việc, giải thích.

Chủ tịch UBND phường Việt Hưng Vũ Xuân Trường khẳng định, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền. Hiện, Chủ tịch UBND phường trực tiếp tiếp công dân ít nhất 2 ngày mỗi tháng và tổ chức tiếp đột xuất khi cần thiết.

Thời gian tới, UBND phường tiếp tục duy trì nghiêm lịch tiếp công dân; tăng cường đối thoại trực tiếp, rà soát và bám sát tiến độ từng vụ việc, tập trung giải quyết dứt điểm các nội dung thuộc thẩm quyền; kịp thời báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền đối với vụ việc vượt thẩm quyền, hạn chế đơn thư tồn đọng, kéo dài, vượt cấp.

Đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: PV

Không để kiến nghị của người dân bị bỏ sót

Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Việt Hưng Đường Hoài Nam cho biết, trong 10 tháng năm 2026, phường đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 11/12 chỉ tiêu pháp lệnh thành phố giao. Công tác xây dựng Đảng đạt kết quả tích cực, kết nạp 97/90 đảng viên mới, bằng 108% chỉ tiêu cả năm. Thu ngân sách đạt 188,81% dự toán năm; chi đầu tư phát triển đạt 892 tỷ đồng, bằng 87,83% kế hoạch năm và dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Việt Hưng Đường Hoài Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Cùng với đó, phường tập trung quản lý đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị; quan tâm bảo đảm an sinh xã hội, giáo dục, an toàn thực phẩm; giữ vững quốc phòng, an ninh. Các mô hình “Dân vận khéo”, cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục được triển khai, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Ghi nhận những ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm của đại diện MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân, Bí thư Đảng ủy phường Việt Hưng Đường Hoài Nam khẳng định, sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, kiến nghị tại hội nghị; coi đây là cơ sở quan trọng để cấp ủy, chính quyền tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân.

Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, các đơn vị chức năng phải kịp thời tổng hợp, báo cáo, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; không để kiến nghị của nhân dân bị bỏ sót hoặc kéo dài mà không có thông tin phản hồi.

Lãnh đạo phường mong muốn cán bộ và nhân dân trên địa bàn phường tiếp tục đồng hành, chia sẻ, đóng góp ý kiến và giám sát hoạt động của cấp ủy, chính quyền. Cấp ủy, chính quyền phường sẽ tiếp tục quan tâm, lắng nghe và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở, với tinh thần gần dân, trọng dân, hiểu dân, có trách nhiệm với nhân dân và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.