Phường Việt Hưng: Chuyển đổi số - chìa khóa tháo gỡ những điểm nghẽn từ cơ sở

Nhận diện đúng địa bàn, nâng cao hiệu quả quản lý

Một điểm ùn tắc vào giờ cao điểm, một khu vực có nguy cơ úng ngập khi mưa lớn hay tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè… đều là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống người dân. Với chính quyền cơ sở, yêu cầu đặt ra không chỉ là phát hiện và xử lý vi phạm, mà còn phải nhận diện đúng vị trí, xác định rõ trách nhiệm, theo dõi tiến độ và ngăn ngừa những bất cập tái diễn.

Ứng dụng công nghệ số giúp nâng cao khả năng giám sát và điều hành xử lý các điểm nghẽn trên địa bàn phường Việt Hưng. Ảnh: Nguyễn Công

Tại phường Việt Hưng, giải quyết 5 điểm nghẽn gồm trật tự đô thị, ùn tắc giao thông, úng ngập, ô nhiễm môi trường và an toàn thực phẩm được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Thay vì chỉ tập trung vào các đợt kiểm tra, xử lý theo từng vụ việc, phường chú trọng xây dựng phương thức quản lý có hệ thống, trong đó công nghệ số đóng vai trò hỗ trợ kết nối thông tin, nâng cao khả năng giám sát và điều hành.

Theo Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Việt Hưng Vũ Xuân Trường, phường đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, xác định cụ thể từng khu vực có nguy cơ phát sinh điểm nghẽn. Với trật tự đô thị, địa phương nhận diện các tuyến phố, khu vực có nguy cơ trở thành điểm nóng; về môi trường, tập trung những nơi đông dân cư, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm; về an toàn thực phẩm, chú trọng trường học và bếp ăn tập trung tại các chợ. Các khu vực có nguy cơ úng ngập cũng được khoanh vùng, trong khi những điểm giao thông cửa ngõ như khu vực cầu Đuống, cầu Đông Trù được xác định là nơi có nguy cơ xung đột giao thông.

Việc nhận diện, đánh dấu các khu vực trọng điểm được chuyển tới cơ sở để hệ thống chính trị và tổ dân phố cùng nắm bắt, tuyên truyền, phối hợp xử lý. Theo ông Vũ Xuân Trường, mục tiêu là bảo đảm thông tin công khai, minh bạch để người dân và các tổ chức trên địa bàn cùng biết, cùng tham gia.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Việt Hưng Vũ Xuân Trường. Ảnh Nguyễn Công

Một trong những công cụ được phường Việt Hưng chú trọng triển khai là hệ thống bản đồ số GIS. Thay vì phụ thuộc vào quá trình tổng hợp thông tin qua nhiều khâu, cán bộ chuyên môn có thể trực tiếp tra cứu dữ liệu quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và cập nhật tình hình tại hiện trường. Những vị trí có dấu hiệu vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường hoặc bất cập về hạ tầng được đánh dấu, lưu lại để phục vụ công tác theo dõi, tham mưu xử lý.

Hệ thống GIS hiện đã được cập nhật nhiều lớp dữ liệu liên quan đến quy hoạch và hạ tầng trên địa bàn phường Việt Hưng. Nhờ đó, cán bộ phường có thể kiểm tra thông tin quy hoạch ngay tại địa điểm kiểm tra, kịp thời phát hiện những trường hợp xây dựng sai phép. Đồng thời, các vị trí ảnh hưởng đến trật tự đô thị, vệ sinh môi trường cũng được đánh dấu trực tiếp trên bản đồ, giúp việc tập hợp thông tin, báo cáo nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Điểm đáng chú ý là dữ liệu được cập nhật từ thực tế địa bàn, giúp rút ngắn khoảng cách giữa phát hiện và xử lý. Cán bộ không phải chờ bộ phận văn phòng kiểm tra, tổng hợp rồi mới chuyển thông tin xuống như phương thức trước đây. Những dấu hiệu vi phạm, bất cập phát sinh được ghi nhận kịp thời, tạo cơ sở để cơ quan chuyên môn xác định hướng xử lý và theo dõi kết quả.

Bản đồ số GIS hỗ trợ cán bộ phường Việt Hưng kịp thời phát hiện những trường hợp xây dựng sai phép. Ảnh: Nguyễn Công

Hiệu quả bước đầu được thể hiện qua công tác quản lý trật tự đô thị và môi trường. Phó Trưởng phòng Hạ tầng đô thị và Môi trường phường Việt Hưng Lê Anh Tuấn cho biết, sau 10 tháng triển khai, phường đã tổ chức ra quân tại 23 tuyến phố, 27 tuyến ngõ; xử lý 62/62 điểm vi phạm theo kiến nghị qua iHanoi; xử phạt 305 trường hợp vi phạm với số tiền 198,8 triệu đồng. Trong lĩnh vực môi trường, địa phương xử phạt 19 cơ sở vi phạm với số tiền 541 triệu đồng; xử phạt 39 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng với số tiền 1,08 tỷ đồng. Công tác chống ngập cũng được duy trì thông qua vận hành 3 trạm bơm.

Những con số trên cho thấy việc ứng dụng công nghệ số đang hỗ trợ chính quyền nâng cao khả năng nắm bắt và xử lý vấn đề tại cơ sở. Tuy nhiên, công nghệ không thể thay thế hoạt động kiểm tra, giám sát trực tiếp hay vai trò của các lực lượng chức năng. Để những điểm nghẽn được tháo gỡ thực chất, cần sự phối hợp thường xuyên, đồng bộ giữa các bộ phận chuyên môn, công an và chính quyền địa bàn dân cư.

Kết nối chính quyền với người dân từ những tiện ích thiết thực

Nếu bản đồ số GIS hỗ trợ cán bộ quản lý địa bàn thì ở cấp tổ dân phố, chuyển đổi số lại được cụ thể hóa bằng việc đưa thông tin, tiện ích đến gần người dân hơn. Đây cũng là một hướng đi quan trọng nhằm mở rộng sự tham gia của cộng đồng trong quá trình quản lý, giải quyết các vấn đề dân sinh.

Tổ dân phố Giang Biên 4 (phường Việt Hưng) triển khai thí điểm phần mềm riêng mang tên "Việt Hưng kết nối" và mang lại hiệu quả rõ rệt trong công tác thông tin, kết nối người dân tại địa bàn. Ảnh: Nguyễn Công

Tại tổ dân phố Giang Biên 4 (cụm Giang Biên B), với quy mô 910 hộ dân và địa bàn rộng, việc tổ chức họp trực tiếp để phổ biến đầy đủ các văn bản, chủ trương, chính sách đến từng hộ gặp không ít khó khăn. Từ thực tế đó, tổ dân phố đã đề xuất lãnh đạo phường cho xây dựng thí điểm phần mềm riêng mang tên “Việt Hưng kết nối”.

Ông Lê Quang Minh, Tổ trưởng tổ dân phố Giang Biên 4 cho biết, phần mềm được xây dựng nhằm hỗ trợ tổ chức các cuộc họp theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến; theo dõi biến động dân cư, minh bạch tiến độ đóng góp các loại quỹ của hộ gia đình, đồng thời chuyển tải nhanh chóng các văn bản chỉ đạo của phường đến người dân.

Để phần mềm đi vào sử dụng thực chất, tổ chuyển đổi số cộng đồng đã trực tiếp đến từng ngõ, từng nhà hướng dẫn cài đặt và sử dụng. Đây là khâu quan trọng bởi không phải người dân nào cũng thành thạo các thao tác trên nền tảng số. Việc có lực lượng hỗ trợ tại chỗ giúp người dân từng bước tiếp cận công nghệ, hạn chế tình trạng ứng dụng được xây dựng nhưng ít người sử dụng.

Tại tổ dân phố Giang Biên 4, hiệu quả của chuyển đổi số được cảm nhận trước hết từ những tiện ích cụ thể trong sinh hoạt hằng ngày. Ảnh Nguyễn Công

Với người dân, hiệu quả của chuyển đổi số được cảm nhận trước hết từ những tiện ích cụ thể trong sinh hoạt hằng ngày. Bà Trần Thanh Phương, người dân tổ dân phố Giang Biên 4 cho biết, từ khi sử dụng “Việt Hưng kết nối” cùng iHanoi, việc tiếp cận thông tin, trao đổi với tổ dân phố và giải quyết một số công việc trở nên thuận tiện hơn. Người dân không phải trực tiếp đến nhà tổ trưởng hoặc lên phường để hỏi những thông tin cần thiết. Khi gặp khó khăn trong quá trình sử dụng, bà cũng được tổ trưởng và thành viên tổ chuyển đổi số cộng đồng hỗ trợ kịp thời.

Không chỉ dừng ở tiện ích thông tin tại khu dân cư, chuyển đổi số còn góp phần tạo chuyển biến trong cải cách hành chính của phường Việt Hưng. Trong 9 tháng đầu năm 2026, phường đã tiếp nhận và xử lý hơn 17.000 hồ sơ thủ tục hành chính, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,64%; tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 100%, thanh toán trực tuyến đạt trên 90%, mức độ hài lòng của người dân ghi nhận đạt 100%. Toàn bộ văn bản được xử lý trên môi trường điện tử.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Việt Hưng Vũ Xuân Trường nhấn mạnh, ứng dụng công nghệ thông tin là yêu cầu cấp thiết, đã được Đảng ủy, HĐND, UBND phường xác định trong các văn kiện và chương trình công tác. Trong điều kiện khối lượng công việc lớn, biên chế cán bộ có hạn, công nghệ là giải pháp quan trọng để nâng cao năng lực quản lý, điều hành. Đặc biệt, khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc ứng dụng các nền tảng như iHanoi, nhóm Zalo và phần mềm GIS giúp phường trực tiếp tiếp nhận, chỉ đạo xử lý nhanh hơn những phản ánh, kiến nghị, bức xúc của người dân.

Công nghệ số giúp chính quyền rút ngắn thời gian, tăng tính minh bạch và nâng cao khả năng phối hợp. Ảnh Nguyễn Công

Thực tế cho thấy, tháo gỡ điểm nghẽn không đơn thuần là xử lý một trường hợp vi phạm, khơi thông một tuyến cống hay lập lại trật tự trên một tuyến phố. Đó là quá trình quản lý liên tục, từ nhận diện vấn đề, phân công trách nhiệm đến kiểm tra kết quả và duy trì những chuyển biến sau xử lý. Công nghệ số có thể giúp chính quyền rút ngắn thời gian, tăng tính minh bạch và nâng cao khả năng phối hợp, nhưng hiệu quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào trách nhiệm thực thi của từng lực lượng và sự đồng hành của người dân.

Từ bản đồ số GIS trong quản lý địa bàn đến phần mềm “Việt Hưng kết nối” tại tổ dân phố, phường Việt Hưng đang từng bước hình thành phương thức quản lý dựa trên dữ liệu và sự tham gia của cộng đồng. Khi công nghệ thực sự giải quyết được những bất cập trong đời sống, giúp người dân tiếp cận thông tin thuận lợi hơn và giúp chính quyền xử lý công việc sát thực tế hơn, chuyển đổi số mới phát huy đầy đủ ý nghĩa: Lấy người dân làm trung tâm, lấy hiệu quả phục vụ làm thước đo.