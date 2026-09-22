Phương về quê tìm Khánh, cả hai xao xuyến vì nhau

Trong tập 19 phim "Mùa hè năm ấy" đã được phát sóng, mẹ của Khánh mừng khi con trai chính thức về quê làm xưởng gỗ cùng với bố mẹ. Trong khi đó, Phương (Minh Thu) về quê Khánh (Tô Dũng) mà không báo trước, đã thế lại không may bị lạc đường. Cô chỉ kịp nhắn cho Khánh một cái tin và gửi định vị trước khi điện thoại hết pin.

Khánh mải làm việc ở xưởng nên không để ý điện thoại cho tới tận khi trời tối, anh mới kiểm tra điện thoại. Vừa thấy tin nhắn của Phương, Khánh tức tốc chạy đi tìm cô. Đúng lúc này, Phương hoảng loạn, sợ hãi vì gặp một người tâm thần trên đường, dù anh ta không gây hại nhưng cô vẫn "hồn bay phách lạc". Khánh vừa hay xuất hiện kịp thời, "giải cứu" người yêu cũ.

Phương về quê tìm Khánh nhưng không may bị lạc đường. Ảnh VTV

Khánh đưa Phương vào homestay để thuê phòng nghỉ qua đêm. Anh cẩn thận mua một bộ đồ mới để Phương thay. Không chỉ vậy, Khánh còn "order" bếp ga du lịch và mỳ tôm, trứng của nhà chị chủ để nấu cho Phương ăn.

Phương đã nói về chuyện mẹ cô gặp riêng Khánh để đề nghị anh rời xa cô. Cô cũng biết đó chính là lý do mà Khánh cố tình tỏ ra thô thiển, thay tính đổi nết sau khi ra tù, để Phương đồng ý chia tay. Phương cảm thấy rất ăn năn và ân hận, vì mình đã quá vô tâm với Khánh.

Khánh nhắc người yêu cũ đừng tự trách bản thân và cũng đừng trách mẹ bởi chỉ muốn tốt cho con. Dù biết tấm lòng của mẹ nhưng Phương vẫn cảm thấy ấm ức vì lẽ ra cô phải là người tự lựa chọn hạnh phúc của mình, chứ không phải mẹ và Khánh chọn cho. Phương cảm ơn Khánh vì trong lúc khó khăn nhất, Khánh vẫn nghĩ cho Phương.

Phương và Khánh nấu mì vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Ảnh VTV

Ngủ ở hai phòng cạnh nhau tại homestay, cả hai vừa nhắn tin qua lại, vừa tủm tỉm cười với bao cảm xúc thời yêu nhau ùa về. Sáng sớm, Khánh đã tranh thủ chạy ra ngoài mua đồ ăn sáng cho Phương và dặn chủ homestay đưa quần áo đã giặt là thơm tho cho cô.

Cả hai nhắn tin cho nhau, trong lòng đầy vui mừng. Ảnh VTV

Trong khi đó, tại xưởng gỗ, mọi quyết định hợp tác làm ăn, bố Khánh giao toàn bộ cho con trai. Cuộc trao đổi của Khánh với đối tác làm ăn cho thấy cậu là người khá khéo léo, rành mạch trong làm ăn. Điều này khiến bố mẹ Khánh rất vui khi con ngày càng tiến bộ.

Ly (Châu Dương) mua nước và đồ ăn tới khách sạn gặp Phương để hỏi chuyện về Khánh. Sau khi gạt bỏ hiểu lầm, Ly cũng hiểu hơn về Khánh. Ly cho rằng Khánh đã sẵn sàng tiến về phía trước và thúc giục Phương cũng phải bù đắp cho Khánh. Còn về chuyện mẹ Ngọc, Ly cho rằng mẹ cũng không thể giận mãi, Phương cần tìm cách nói chuyện với mẹ.

Ly động viên Phương cần mạnh mẽ và hàn gắn trở lại với mẹ. Ảnh VTV

Sau cuộc cãi nhau giữa Phương và mẹ, chị gái đã đến tận khách sạn để tâm sự với Phương. Cô không can thiệp vào lựa chọn của Phương nhưng cũng muốn em gái làm hòa với mẹ. Là cầu nối giữa mẹ và em gái, chị gái mang cá hồi do Phương mua về cho mẹ để làm lành.

Thấy Kim Anh cố gắng giúp mình và Phương làm hòa, bà Ngọc nói thẳng với Kim Anh rằng nếu mọi thứ quay lại thì bà vẫn sẽ làm như thế. Bà sẽ làm tất cả mọi điều, miễn sao hai con gái hạnh phúc.