Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Xây dựng chuỗi liên kết, gỡ khó cho doanh nghiệp

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thu Thảo/Mekong ASEAN.

Sự kiện được tổ chức nhằm trao đổi, thảo luận để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Thu ngân sách 9 tháng vượt 1.200 tỷ đồng

Báo cáo tại hội nghị, ông Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND phường cho biết, sau khi chính thức đi vào hoạt động theo mô hình hành chính mới từ tháng 7/2025, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám hội tụ quy mô dân số trên 109.000 người, tạo nên thị trường giao thương đặc biệt sôi động. Hiện nay, địa bàn phường có hơn 2.900 doanh nghiệp và 4.647 hộ kinh doanh đang hoạt động.

Ông Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám trình bày báo cáo tình hình kinh tế - xã hội phường trong 9 tháng đầu năm 2026. Ảnh: Thu Thảo/Mekong ASEAN.

Sự nỗ lực vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp đã góp phần đưa tổng thu ngân sách 9 tháng đầu năm 2026 của phường đạt trên 1.200 tỷ đồng, hoàn thành 116,88% dự toán thành phố giao.

Song song với tăng trưởng kinh tế, phường cũng ghi dấu ấn trong quản trị đô thị khi ra mắt tuyến phố không dùng tiền mặt, trang bị giải pháp thanh toán điện tử cho 3.129 cơ sở kinh doanh, số hóa 98% dữ liệu đất đai và quyết liệt chấn chỉnh trật tự đô thị, giải tỏa gần 1.000 mái che mái vẩy, trả lại không gian thông thoáng cho 125 tuyến ngõ cùng các khu vực di tích trọng điểm.

Doanh nghiệp hiến kế tạo chuỗi giá trị nội bộ, gỡ vướng pháp lý

Tại phiên thảo luận, các đại biểu đã được lắng nghe những góc nhìn đa chiều từ các doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn phường, đi thẳng vào thực tiễn kinh doanh và đề xuất những giải pháp mang tính chiến lược.

Đại diện Tổng Công ty Dược Việt Nam (Vinapharm) trình bày tham luận tại hội nghị. Ảnh: Thu Thảo/Mekong ASEAN.

Đại diện Tổng Công ty Dược Việt Nam (Vinapharm)đã chia sẻ khát vọng vươn tầm quốc tế thông qua các dự án chuyển giao công nghệ. Vinapharm hiện là tổng công ty nòng cốt của ngành dược Việt Nam với hệ sinh thái quy mô lớn gồm 23 doanh nghiệp thành viên sản xuất và phân phối dược phẩm trên toàn quốc. Trong năm 2026, doanh nghiệp đã ghi dấu ấn chuyển mình chiến lược mạnh mẽ khi chủ động rẽ hướng sang các dự án hợp tác công nghệ cao.

Ông Trương Mạnh Toàn, Giám đốc CTCP Giải pháp Mạng và Máy tính TIC hiến kế cho lãnh đạo phường. Ảnh: Thu Thảo/Mekong ASEAN.

Trình bày tham luận với nội dung doanh nghiệp tích cực ứng dụng chuyển đổi số và đồng hành cùng phường phát triển, ông Trương Mạnh Toàn, Giám đốc CTCP Giải pháp Mạng và Máy tính TIC cho biết doanh nghiệp luôn nhận thức sự lỗi thời là rủi ro lớn nhất. TIC đã thực hiện số hóa toàn diện quy trình bán hàng qua website cùng các nền tảng mạng xã hội, phá bỏ giới hạn không gian địa lý để đưa mảng trực tuyến chiếm tới 60% tổng doanh thu và tự tin hướng tới doanh thu 200 tỷ đồng vào năm 2025.

Ông Toàn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiến tạo một hệ sinh thái liên kết vững mạnh tại địa phương, đề xuất chính quyền phường xây dựng chuỗi giá trị nội bộ để các doanh nghiệp ưu tiên sử dụng chéo sản phẩm của nhau, qua đó tạo sự tuần hoàn dòng vốn. Đồng thời, phường có thể tận dụng năng lực chuyên môn của chính doanh nghiệp địa phương vào công tác tuyên truyền phòng cháy chữa cháy, tập huấn kỹ năng số và duy trì đối thoại chiến lược để cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính.

Phân tích về rào cản pháp lý đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trong giai đoạn hiện nay, Luật sư Sa Văn Khiêm, Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH Quốc tế Bình An chỉ ra năm nút thắt cốt lõi đang kìm hãm đà phát triển của khối doanh nghiệp nói chung và cộng đồng doanh nghiệp phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám nói riêng. Ông Khiêm nêu rõ sự chồng chéo của các văn bản luật chuyên ngành như Đất đai, Xây dựng, Đấu thầu và Môi trường đang tạo ra ma trận thủ tục khiến các doanh nghiệp thiếu bộ phận pháp chế chuyên trách rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan. Bên cạnh đó, khung pháp lý hỗ trợ mang tính chung chung cùng các quy định siết chặt về an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân đang tạo thành những bẫy pháp lý tiềm ẩn án phạt nặng nề.

Luật sư cũng lưu ý về tư duy pháp lý chữa cháy của nhiều đơn vị khi giao kết hợp đồng sơ sài, dẫn đến các tranh chấp làm đóng băng dòng tiền kinh doanh và tự làm yếu thế mình khi tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Thông qua những phân tích thực tiễn, Công ty Luật Bình An cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tư vấn và tháo gỡ rào cản pháp lý để các doanh nghiệp trên địa bàn phường yên tâm hoạt động kinh doanh.

Bảo vệ quyền lợi hợp pháp, tránh gây phiền hà cho doanh nghiệp

Phản hồi các kiến nghị từ phía doanh nghiệp, đại diện lực lượng chức năng phường khẳng định sự đồng hành xuyên suốt. Lãnh đạo Công an phường và Ủy ban Kiểm tra phường cam kết bảo vệ môi trường an ninh trật tự an toàn nhất cho kinh doanh, quyết liệt xử lý tội phạm mạng. Đồng thời, phường sẽ giám sát chặt chẽ thái độ phục vụ của cán bộ công chức cũng như các hoạt động thanh tra, kiểm tra để tuyệt đối tránh tình trạng chồng chéo, không gây nhũng nhiễu, phiền hà cho doanh nghiệp.

Đối với các tham luận, đề xuất của doanh nghiệp tại hội nghị, đồng chí Hà Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường chia sẻ, kể từ khi phường vận hành theo mô hình hành chính mới (tháng 7/2025) quy tụ 11 phường cũ, đây là lần đầu tiên chính quyền phường có cơ hội đối thoại trực tiếp với đội ngũ doanh nhân tinh hoa của địa phương.

Chủ tịch UBND phường hoan nghênh và tiếp thu đề xuất "kiến tạo hệ sinh thái doanh nghiệp nội bộ" từ Công ty TIC. Ông Hà Anh Tuấn nhấn mạnh, phường sẽ sớm triển khai xây dựng trang thông tin điện tử làm cầu nối giao thương, giúp các doanh nghiệp trên địa bàn dễ dàng kết nối và sử dụng chéo dịch vụ của nhau.

Ông Vũ Xuân Hùng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám phát biểu tổng kết hội nghị. Ảnh: Thu Thảo/Mekong ASEAN.

Phát biểu tổng kết hội nghị, ông Vũ Xuân Hùng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám biểu dương những đóng góp to lớn của các doanh nghiệp trên địa bàn phường. Các đơn vị không chỉ đóng vai trò trụ cột trong việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách mà còn đi đầu trong công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người có công, giải quyết việc làm và chung tay vì an sinh xã hội.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Bí thư Đảng ủy phường cho biết, phường sẽ tập trung khai thác giá trị bề dày của 37 di tích lịch sử trên địa bàn, đặc biệt là hai di tích Quốc gia đặc biệt: Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Đền Trấn Vũ (Kim Liên), nhằm thúc đẩy mạnh mẽ thương mại, du lịch, dịch vụ và công nghiệp văn hóa, tạo dư địa tăng trưởng mới cho các doanh nghiệp.

Hội nghị khép lại với hoạt động trao tặng những phần quà mang biểu tượng di tích Quốc gia đặc biệt Đền Kim Liên cho các doanh nghiệp. Sự kiện đánh dấu một bước tiến thực chất trong việc củng cố kênh đối thoại chiến lược giữa chính quyền và doanh nghiệp, mở ra kỳ vọng về một không gian phát triển kinh tế bứt phá, minh bạch và bền vững tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám.