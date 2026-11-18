Lãnh đạo phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám tặng lẵng hoa chúc mừng ngày hội. Ảnh: NB

Báo cáo tại ngày hội cho thấy, trong năm 2026, công tác vận động chăm lo người nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn phường đạt nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, ngày đầu phát động 12-10-2026, phường tiếp nhận 342 triệu đồng. Sau đó, MTTQ phường gửi 200 thư vận động tới doanh nghiệp, đơn vị, cơ sở tôn giáo. Đến nay, tổng số tiền vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” đạt 898,5 triệu đồng.

Lãnh đạo phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NB

Từ nguồn vận động, MTTQ phường bố trí 420,2 triệu đồng chăm lo dịp Ngày hội: sửa chữa nhà cho 1 hộ cận nghèo và 3 hộ khó khăn (200 triệu đồng); tặng xe máy điện cho 4 hộ; tặng quà 18 hộ cận nghèo, 70 hộ khó khăn và hỗ trợ 35 học sinh.

Ngoài ra, UBND phường triển khai chính sách đối với người có công và đối tượng bảo trợ xã hội, với tổng kinh phí hơn 35,36 tỷ đồng. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể phường triển khai hoạt động hỗ trợ hơn 3,39 tỷ đồng. Tổng kinh phí Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và công tác bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn năm 2026 đạt gần 39 tỷ đồng.

Song song với đó, các hoạt động kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam diễn ra tại 35 tổ dân phố từ ngày 1 đến 18-11-2026, với chủ đề “Phát huy sức mạnh nhân dân - xây dựng tổ dân phố đoàn kết, văn minh, an toàn, ấm no, hạnh phúc”. Nhiều nơi tổ chức “Bữa cơm đoàn kết”. Đến ngày 15-11-2026, 35/35 tổ dân phố đã tổ chức thành công Ngày hội.

Cùng với đó, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, phường tổ chức Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết từ ngày 18 đến 24-11-2026, gồm văn nghệ tại Hồ Văn; giới thiệu Di sản tín ngưỡng Thăng Long tứ trấn; trải nghiệm nghề cắt tóc Kim Liên tại sân Đền Kim Liên và trò chơi dân gian trong trường học…

Lãnh đạo phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám trao biểu trưng của Ban Chỉ đạo vận động Quỹ “Vì người nghèo” phường cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: NB

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Đảng ủy phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám Vũ Xuân Hùng cho biết, năm 2026 là năm đầu phường vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, kiện toàn địa bàn với 35 tổ dân phố, 35 chi bộ và 35 Ban Công tác Mặt trận. Phường cần ổn định tổ chức, giữ mối liên hệ giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, bảo đảm chăm lo đời sống, giải quyết vấn đề dân sinh không gián đoạn.

Lãnh đạo phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám trao khen thưởng cho các Tổ dân phố văn hoá. Ảnh: NB

Bí thư Đảng ủy phường cũng ghi nhận nỗ lực của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, tổ trưởng tổ dân phố và nhân dân trong việc tổ chức Ngày hội tại 35/35 tổ dân phố.

Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Đảng ủy phường đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đưa các giá trị văn hóa thấm sâu vào từng gia đình, tổ dân phố và đời sống hằng ngày. MTTQ, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội cần phối hợp rà soát, nắm chắc hoàn cảnh các hộ khó khăn, người yếu thế, người cao tuổi neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; bảo đảm các nguồn vận động được quản lý công khai, minh bạch, sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng.

Các Tổ dân phố ký cam kết thi đua với 3 nội dung trọng tâm tại Ngày hội. Ảnh: NB

Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng khu dân cư văn minh, sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn; tăng cường giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm trật tự đô thị và xác định công tác phòng cháy, chữa cháy là nhiệm vụ thường xuyên, cấp thiết. Đồng thời, phát huy dân chủ, nâng cao vai trò giám sát của nhân dân và hiệu quả hoạt động của MTTQ trong đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Theo ông Vũ Xuân Hùng, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp để phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nghĩa tình và trách nhiệm cộng đồng; đưa các hoạt động chăm lo an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa trở thành việc làm thường xuyên tại từng tổ dân phố, từng gia đình.