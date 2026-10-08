Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám triển khai thực hành tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới

Hội nghị nhằm thống nhất nhận thức, xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ triển khai, đưa nội dung Chỉ thị, Nghị quyết vào công tác của từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên.

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Vân Hà

Tại hội nghị, Đại tá, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Lân, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng, quán triệt những nội dung cốt lõi của Chỉ thị số 07-CT/TW và Nghị quyết số 25-NQ/TW; đồng thời gợi mở những vấn đề cần chú trọng trong tổ chức thực hiện tại cơ sở, giúp cán bộ, đảng viên cụ thể hóa yêu cầu, nhiệm vụ vào thực tiễn công tác.

Theo kế hoạch, Đảng ủy phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám xác định 7 nhóm nội dung thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW. Yêu cầu xuyên suốt là chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động, tạo kết quả cụ thể; gắn việc học tập, thực hành theo Bác với thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm vụ chính trị của phường và giải quyết những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân.

Báo cáo viên quán triệt những nội dung cốt lõi của Chỉ thị số 07-CT/TW và Nghị quyết số 25-NQ/TW. Ảnh: Vân Hà

Đối với Nghị quyết số 25-NQ/TW, Đảng ủy phường đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, tập trung nâng cao chất lượng công tác tư tưởng; năng lực nắm bắt, dự báo, định hướng dư luận xã hội; đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, tăng cường chuyển đổi số; xây dựng đội ngũ làm công tác tư tưởng có bản lĩnh chính trị, kỹ năng nghiệp vụ và khả năng thích ứng với môi trường truyền thông số.

Phát biểu triển khai kế hoạch, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám Trần Đức Hiếu cho biết, học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh và nâng cao chất lượng công tác tư tưởng có mối quan hệ chặt chẽ. Công tác tư tưởng góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận, định hướng hành động; thực hành theo Bác phải được thể hiện bằng trách nhiệm, tác phong và kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám Trần Đức Hiếu triển khai các nhiệm vụ thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW và Nghị quyết số 25-NQ/TW trên địa bàn phường. Ảnh: Vân Hà

Đối với phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, yêu cầu này cần được cụ thể hóa trong công tác xây dựng Đảng, quản lý đô thị, cải cách hành chính, chuyển đổi số, chăm lo an sinh xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của phường. Mỗi chủ trương phải được tuyên truyền, giải thích rõ; các phản ánh, kiến nghị chính đáng của nhân dân phải được lắng nghe, tiếp nhận và giải quyết theo thẩm quyền.

Trong bối cảnh thông tin lan truyền nhanh, cấp ủy và người đứng đầu cần chủ động nắm tình hình, cung cấp thông tin, đối thoại và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh. Sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên cùng kết quả giải quyết công việc là cơ sở quan trọng để củng cố niềm tin của nhân dân.