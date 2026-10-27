Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám trao Huy hiệu Đảng dịp 7-11 cho hơn 300 đảng viên

Theo Quyết định số 2901-QĐ/TU và Quyết định số 2900-QĐ/TU ngày 7-10-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, dịp kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2026), Đảng bộ phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám có tổng số 323 đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng.

Các đại biểu tham dự Lễ trao Huy hiệu Đảng. Ảnh: Vân Hà

Dự và phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám Vũ Xuân Hùng bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp, cống hiến của các đảng viên trong sự nghiệp cách mạng.

Đồng chí Vũ Xuân Hùng cho rằng, việc các đảng viên được trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng là niềm tự hào lớn và cũng đặt ra trách nhiệm trong việc tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, chăm lo đời sống nhân dân.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng tới các đảng viên. Ảnh: Vân Hà

Lãnh đạo Đảng ủy phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng tới các đảng viên. Ảnh: Vân Hà

Nhấn mạnh với vị trí là địa bàn trung tâm nội đô lịch sử, hội tụ nhiều giá trị văn hóa, lịch sử tiêu biểu của Thủ đô, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám cần tiếp tục phát huy truyền thống, đi đầu trong xây dựng Đảng, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển văn hóa và xây dựng nếp sống thanh lịch, văn minh; Bí thư Đảng ủy phường mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy uy tín, trí tuệ và kinh nghiệm, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền; giáo dục truyền thống cách mạng cho con cháu và thế hệ trẻ; tiếp tục đồng hành, cống hiến cho sự phát triển của địa phương.

Dịp này, Bí thư Đảng ủy phường Vũ Xuân Hùng cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của phường tiếp tục quan tâm đời sống vật chất, tinh thần của đảng viên; thường xuyên thăm hỏi, lắng nghe và tiếp thu những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đảng viên để góp phần xây dựng phường ngày càng phát triển.

Bí thư Đảng ủy phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám phát biểu chúc mừng các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng. Ảnh: Vân Hà

Tại buổi lễ, các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng bày tỏ xúc động, tự hào khi được nhận phần thưởng cao quý của Đảng và khẳng định, đây là động lực để tiếp tục giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của người đảng viên.