Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám trao Huy hiệu Đảng dịp 7-11

Theo Quyết định số 518-QĐ/TW ngày 26-10-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đảng viên lão thành Bùi Xuân Cường được trao Huy hiệu 80 năm tuổi đảng dịp 7-11.

Tại Quyết định số 3246-QĐ/TU ngày 20-10-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, dịp này, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám có 74 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng ở các mốc 65 năm, 60 năm, 55 năm, 50 năm, 45 năm...

Các đại biểu dự lễ trao Huy hiệu Đảng do Đảng ủy phường tổ chức ngày 4-11. Ảnh: Phạm Mạnh

Đảng viên lão thành Bùi Xuân Cường, sinh năm 1930, vào Đảng tháng 10-1948, hiện sinh hoạt tại Chi bộ tổ dân phố số 23, vinh dự được trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Bùi Xuân Cường tham gia Đoàn học sinh kháng chiến nội thành Hà Nội từ tháng 3-1948. Trải qua nhiều vị trí công tác, đồng chí đã được trao tặng Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Ba, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Kỷ niệm chương Tù đày và Huy chương Vì sự nghiệp Bưu điện.

Thường trực Đảng ủy phường trao Huy hiệu Đảng tới các đảng viên lâu năm. Ảnh: Vân Hà

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Đảng ủy phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám Vũ Xuân Hùng trân trọng ghi nhận, biểu dương và cảm ơn những đóng góp quý báu của các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng.

Nhấn mạnh chặng đường 80 năm, 65 năm, 60 năm hay hơn 30 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng đều là những hành trình đáng trân trọng. Đặc biệt, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng trao tặng đảng viên Bùi Xuân Cường là dấu mốc hết sức ý nghĩa, không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân đồng chí và gia đình mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ, chi bộ, cán bộ, đảng viên phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Dịp này, Đảng ủy phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám có tổng số 75 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng. Ảnh: Vân Hà

Từ thực tế địa bàn với yêu cầu ngày càng cao trong công tác xây dựng Đảng, quản lý đô thị và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, Bí thư Đảng ủy phường mong muốn các đảng viên cao tuổi Đảng tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy uy tín, trí tuệ, kinh nghiệm; đóng góp những ý kiến tâm huyết trong xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Đảng bộ phường trong sạch, vững mạnh.

Bí thư phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám Vũ Xuân Hùng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại gia đình đảng viên Bùi Xuân Cường. Ảnh: Phạm Mạnh

Thường trực Đảng ủy phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại gia đình đảng viên Bùi Xuân Cường. Ảnh: Phạm Mạnh

Nhân dịp này, ông Vũ Xuân Hùng đề nghị các cấp ủy chi bộ tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đảng viên; phát huy vai trò của những đảng viên nhiều năm tuổi Đảng trong giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám ngày càng văn hiến, văn minh, giàu đẹp, hạnh phúc.