Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám trao 149 suất quà Trung thu tới trẻ em khó khăn

Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm, tình cảm và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, cũng như toàn thể cộng đồng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám Vũ Đức Tuyên cho biết, việc tổ chức Đêm hội Trăng rằm không chỉ có ý nghĩa về mặt tinh thần mà còn là sự khẳng định: Thiếu nhi luôn được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển bền vững của đất nước, của địa phương.

Theo ông Vũ Đức Tuyên, thời gian qua, cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho trẻ em; trong đó chú trọng đầu tư cơ sở vật chất trường lớp, xây dựng môi trường học tập thân thiện, lành mạnh và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí.

Dịp này, trên địa bàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám trao quà tới 149 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền là 149 triệu đồng. Ảnh: An Quyên

Đặc biệt, phường dành sự quan tâm đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật, tạo điều kiện để các em được đến trường, học tập và phát triển.

Tại chương trình, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám trao 149 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Hoạt động này góp phần động viên, chia sẻ với các em, đồng thời thể hiện sự quan tâm của địa phương đối với trẻ em có hoàn cảnh còn nhiều khó khăn.

Chương trình “Đêm hội Trăng rằm” đã mang đến cho thiếu nhi không khí vui tươi, đầm ấm với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật...

Thông qua chương trình, lãnh đạo phường mong muốn các em thiếu nhi tiếp tục chăm ngoan, học giỏi, tích cực rèn luyện thể chất, nuôi dưỡng ước mơ, rèn luyện đạo đức, biết yêu thương, đoàn kết và chia sẻ với bạn bè; đồng thời kêu gọi các cấp, các ngành, gia đình và toàn xã hội tiếp tục chung tay xây dựng môi trường thuận lợi để trẻ em được phát triển toàn diện.