Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám Vũ Xuân Hùng cho biết, trong 9 tháng năm 2026, Ban Chỉ huy Quân sự phường đã chủ động tham mưu Đảng ủy, HĐND, UBND phường triển khai toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Thủ đô do Trung tướng Đào Văn Nhận làm Trưởng đoàn khảo sát tại trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Vân Hà

Ban Chỉ huy Quân sự phường duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với Công an phường bảo đảm an ninh, an toàn trong các dịp lễ, Tết và sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn.

Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hoàn thành 100% chỉ tiêu năm 2026, bảo đảm an toàn, đúng quy định. Việc đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân và nguồn dự bị động viên được thực hiện chặt chẽ.

Đoàn khảo sát cơ sở vật chất tại trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự phường chiều 13-10. Ảnh: Vân Hà

Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh tiếp tục được chú trọng. Phường thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, phối hợp với các phòng, ban, ngành tổ chức thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ 1.254 đối tượng chính sách, với tổng kinh phí hơn 3,1 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Thường trực Đảng ủy phường đã bố trí thêm một điểm đất cho Ban Chỉ huy Quân sự phường, đồng thời bố trí kinh phí cải tạo, sửa chữa, mở rộng trụ sở, tạo điều kiện nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng quân sự cơ sở.

Bí thư Đảng ủy phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám Vũ Xuân Hùng báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Vân Hà

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Đào Văn Nhận ghi nhận những kết quả phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; đồng thời cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo phường đối với công tác quân sự, quốc phòng địa phương, nhất là việc quy hoạch, đầu tư sửa chữa, mở rộng trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự phường.

"Khi hoàn thành, công trình sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và phòng, chống thiên tai", Trung tướng Đào Văn Nhận nhấn mạnh.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Trung tướng Đào Văn Nhận đề nghị phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, xây dựng phương án linh hoạt bảo đảm an ninh, trật tự.

Trung tướng Đào Văn Nhận phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Vân Hà

Ban Chỉ huy Quân sự phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tăng cường phối hợp trong phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và phòng, chống thiên tai; tập trung rà soát, quản lý chặt nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ, thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy Quân sự phường cần tăng cường tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các đơn vị liên quan, góp phần bảo đảm các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được triển khai thuận lợi, đúng quy định, góp phần cùng thành phố thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.