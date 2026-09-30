Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề dân sinh bức xúc

Hội nghị phổ biến những nội dung cốt lõi của Đề án số 18-ĐA/TU ngày 29-9-2026 của Thành ủy về sắp xếp mô hình tổ chức đảng trực thuộc xã, phường; triển khai tài liệu sinh hoạt chi bộ điện tử, cẩm nang chi bộ số và thông tin kết quả thực hiện các nội dung, kiến nghị tại hội nghị giao ban tháng 8.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: An Quyên

Theo báo cáo, 9 tháng năm 2026, phường đạt kết quả tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. Ban Thường vụ Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục 5 “điểm nghẽn” theo chỉ đạo của thành phố; kiện toàn ban chỉ đạo, phân công rõ trách nhiệm, duy trì kiểm tra thực địa và đánh giá tiến độ hằng tuần.

Công tác quản lý đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng, chống ngập úng và an toàn thực phẩm có chuyển biến tích cực. Chuyển đổi số trong công tác đảng tiếp tục được đẩy mạnh, với 99% chi bộ đăng ký lịch sinh hoạt trên ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử; 100% thủ tục tiếp nhận, chuyển sinh hoạt đảng được thực hiện trên phần mềm.

Bí thư Chi bộ tổ dân phố trao đổi, đề xuất những nội dung cần giải quyết dứt điểm. Ảnh: An Quyên

Trong phát triển kinh tế - xã hội, thu ngân sách trên địa bàn đạt 117,67%, ước cả năm đạt khoảng 140% dự toán, vượt chỉ tiêu thành phố giao trước thời hạn 4 tháng. Giải ngân vốn đầu tư công đạt khoảng 100,09%, hoàn thành chỉ tiêu thành phố giao.

Thực hiện chiến dịch cao điểm 100 ngày chuyển đổi số, phường đã kiện toàn 35 tổ công nghệ số cộng đồng tại 35 tổ dân phố mới; xây dựng, cập nhật Bản đồ số eKMap và hoàn thiện ứng dụng Zalo Mini App “Văn Miếu - Quốc Tử Giám”.

Trong công tác phòng cháy, chữa cháy, phường quản lý 1.580 cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, trong đó UBND phường quản lý 468 cơ sở. Qua kiểm tra 87 cơ sở có nguy cơ cháy cao, phường đã xử phạt 18 cơ sở vi phạm với tổng số tiền 162 triệu đồng.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Anh Tuấn trao đổi, làm rõ một số nội dung các đại biểu đề xuất. Ảnh: An Quyên

Tại hội nghị, các đại biểu đề xuất bổ sung trang thiết bị cho nhà sinh hoạt cộng đồng; xử lý tình trạng chó thả rông gây mất an toàn và giải quyết tình trạng vứt rác bừa bãi... Các ý kiến được đại diện Đảng ủy, UBND phường trực tiếp giải đáp, làm rõ.

Phát biểu kết luận, Bí thư Đảng ủy phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám Vũ Xuân Hùng ghi nhận kết quả đạt được, đồng thời yêu cầu toàn hệ thống chính trị tiếp thu đầy đủ ý kiến của bí thư các tổ chức Đảng trực thuộc, tập trung giải quyết ngay, giải quyết triệt để những vấn đề dân sinh còn bức xúc.

Ông Vũ Xuân Hùng đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy và trách nhiệm người đứng đầu; rà soát toàn bộ nhiệm vụ, nắm tiến độ, xác định nguyên nhân và thời hạn xử lý những nội dung còn chậm.

Bí thư Đảng ủy phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám Vũ Xuân Hùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: An Quyên

Đồng thời, các chi bộ tiếp tục đổi mới sinh hoạt chi bộ theo hướng ngắn gọn, thiết thực, sát nhiệm vụ, sát địa bàn; tăng cường kiểm tra, giám sát ngay từ chi bộ để phòng ngừa, nhắc nhở, chấn chỉnh từ sớm; tạo chuyển biến thực chất trong chuyển đổi số của tổ chức Đảng.

Nhấn mạnh từ nay đến cuối năm còn nhiều nhiệm vụ, Bí thư Đảng ủy phường đề nghị bí thư các tổ chức Đảng trực thuộc khẩn trương quán triệt nội dung hội nghị, cụ thể hóa thành nhiệm vụ, phân công rõ trách nhiệm và tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.