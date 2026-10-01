Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Tạo cơ chế để cán bộ phát huy tinh thần tiên phong, đổi mới

Hội nghị đã thông báo Quyết định số 2814-QĐ/TU ngày 18-9-2026 của Thành ủy Hà Nội về chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với các ông, bà: Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND phường Nguyễn Thu Hương; Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Phan Thế Long; Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Nguyễn Đức Phong.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Vân Hà

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận báo cáo công tác 9 tháng, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ phường; dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 22-8-2026 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới.

Theo đó, các đại biểu đã tập trung phân tích kết quả đạt được cũng như những tồn tại hạn chế, bài học kinh nghiệm để từ đó đề ra những giải pháp cụ thể, những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong 3 tháng cuối năm 2026 nhằm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, mục tiêu của phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trong trên địa bàn.

Hội nghị trao Quyết định của Thành ủy Hà Nội với các ông, bà được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Vân Hà

Hội nghị cũng thảo luận về các giải pháp để phát huy tinh thần đổi mới, “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” và thống nhất, đây là một nội dung rất quan trọng, có ý nghĩa trực tiếp đối với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện của Đảng bộ phường trong giai đoạn hiện nay.

Kết thúc hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ phường đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo 9 tháng đầu năm 2026; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 22-8-2026 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới.

Bí thư Đảng ủy phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám Vũ Xuân Hùng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Vân Hà

Một số nhiệm vụ trọng tâm được đưa ra như: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; hoàn thiện thể chế, quy định, quy trình tạo không gian cho đổi mới, sáng tạo; đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, phân bổ nguồn lực, bảo đảm giao quyền gắn với nguồn lực và quản trị rủi ro; đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, lấy hiệu quả đổi mới và kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo; xây dựng cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo và phân định rõ đổi mới với vi phạm; đẩy mạnh chuyển đổi số, quản trị cán bộ bằng dữ liệu và kết quả...

Ban Chấp hành Đảng bộ phường giao Ban Thường vụ Đảng ủy phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc phường rà soát các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ được Thành uỷ, Đảng ủy phường giao để triển khai tổ chức thực hiện quyết liệt; bảo đảm hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh được thành phố giao trong năm 2026.