Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Quan tâm chăm lo phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám Nguyễn Thanh Thủy cho biết, trong 96 năm xây dựng và phát triển của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, thời gian qua, các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn phường tích cực đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh và xây dựng đô thị văn minh.

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND phường trao tặng hoa tới Hội Liên hiệp phụ nữ phường nhân kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026). Ảnh: Vân Hà

Đáng chú ý là kết quả trong phong trào thi đua “Mỗi chi hội một việc làm thiết thực” được triển khai với 100% chi hội đăng ký ít nhất một công trình, phần việc, như: Xây dựng tuyến đường hoa phụ nữ tự quản, duy trì đoạn đường xanh - sạch - đẹp - sáng, tổng vệ sinh môi trường và mô hình “Biến rác thành tiền” gây quỹ từ thiện.

Bên cạnh đó, Hội cũng tích cực hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nổi bật là bàn giao “Mái ấm tình thương” cho một hộ phụ nữ khó khăn với kinh phí hỗ trợ 50 triệu đồng và tặng vật dụng gia đình trị giá 4 triệu đồng; trao 170 suất cơm nghĩa tình, 20.000 túi giấy đựng thuốc cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa; tặng quà cho hội viên khó khăn tại 35 chi hội tổ dân phố.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn phường chức mừng Hội Phụ nữ phường. Ảnh: Vân Hà

Trong chuyển đổi số, Hội triển khai mô hình “Chi hội phụ nữ số”, “Tổ phụ nữ kinh doanh số”; hướng dẫn hội viên tham gia phong trào “Bình dân học vụ số”, “Công dân Thủ đô số”, sử dụng ứng dụng “Phụ nữ Việt Nam” và hưởng ứng Chiến dịch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số...

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Đảng ủy phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám Vũ Xuân Hùng ghi nhận, biểu dương những đóng góp của cán bộ, hội viên phụ nữ phường; đồng thời đề nghị Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, hướng mạnh về cơ sở, tổ dân phố, tổ chức các phong trào thiết thực, hiệu quả.

Bí thư Đảng ủy phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám Vũ Xuân Hùng trao quà tới những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Vân Hà

Bí thư Đảng ủy phường nhấn mạnh yêu cầu xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của hội viên; đẩy mạnh chuyển đổi số, nhân rộng mô hình “Chi hội phụ nữ số”, “Tổ phụ nữ kinh doanh số”, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế.

Cùng với đó, Hội cần chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, quan tâm các hoàn cảnh khó khăn, xây dựng gia đình hạnh phúc; triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”, phong trào vệ sinh môi trường, chương trình “Mẹ đỡ đầu”; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội.

Dịp này, Hội Liên hiệp phụ nữ phường đã khen thưởng, biểu dương 35 tập thể có thành tích tốt trong công tác cập nhật dữ liệu hội viên. Ảnh: Vân Hà

Tại hội nghị, Hội Liên hiệp phụ nữ phường khen thưởng 35 tập thể có thành tích tốt trong công tác cập nhật dữ liệu hội viên; đồng thời trao 35 suất quà tặng hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; trao 35 suất quà tới trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật trên địa bàn.