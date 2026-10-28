Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám phát triển quỹ khuyến học gần 5,9 tỷ đồng

Ngày 28-10, Hội Khuyến học phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức tổng kết công tác khuyến học năm 2026, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Báo cáo tại hội nghị, Chủ tịch Hội Khuyến học phường Đỗ Việt Anh cho biết, sau sáp nhập và sắp xếp tổ dân phố, Hội đã kiện toàn tổ chức với 40 chi hội trực thuộc, gần 22.500 hội viên. Dù địa bàn rộng, dân số đông, khối lượng công việc lớn, Hội vẫn chủ động triển khai các nhiệm vụ, duy trì và phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Vân Hà

Năm 2026, công tác xây dựng các mô hình học tập đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn phường có 24.130 hộ đạt danh hiệu “Gia đình học tập” (đạt 80%); 29 tổ dân phố đạt “Cộng đồng học tập” (đạt 82,9%)...

Công tác vận động, phát triển Quỹ Khuyến học được chú trọng. Đến hết tháng 9-2026, tổng quỹ khuyến học toàn phường đạt hơn 5,885 tỷ đồng. Có 35/40 chi hội triển khai, duy trì quỹ; hơn 3.700 lượt học sinh được tuyên dương, khen thưởng với tổng kinh phí trên 225 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Hội huy động nguồn lực xã hội hóa trao 100 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám Trần Đức Hiếu khen thưởng các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ảnh: Vân Hà

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trần Đức Hiếu đánh giá cao việc kiện toàn hệ thống chi hội, phát triển hội viên, ứng dụng công nghệ thông tin và huy động nguồn lực chăm lo, khen thưởng học sinh.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường đề nghị thời gian tới, Hội cần tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, gắn với phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Dịp này, Hội khuyến học có 21 chi hội, 38 công dân, 4 gia đình và đại diện 2 nhà hảo tâm được khen thưởng do có thành tích tốt trong công tác khuyến học. Ảnh: Vân Hà

Thời gian qua, các chi hội đã thực hiện tốt việc huy động nguồn lực chăm lo, khen thưởng học sinh có thành tích tốt. Ảnh: Vân Hà

Cùng với đó, Hội cần nâng cao chất lượng các mô hình học tập, lấy kết quả thực chất làm thước đo; đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng dẫn người dân sử dụng phần mềm đánh giá “Công dân học tập”, chú trọng hỗ trợ người cao tuổi và những người còn hạn chế kỹ năng công nghệ.

Đặc biệt, ông Trần Đức Hiếu nhấn mạnh yêu cầu phát triển Quỹ Khuyến học bền vững, công khai, minh bạch, sử dụng đúng mục đích; chủ động kết nối doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm, ưu tiên hỗ trợ học sinh khó khăn, học sinh vượt khó học tốt, đồng thời kịp thời biểu dương các gia đình, dòng họ, cộng đồng tiêu biểu.

Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường đề nghị UBND phường quan tâm, tạo điều kiện hoạt động cho Hội theo quy định và khả năng ngân sách; Mặt trận Tổ quốc cùng các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào học tập suốt đời.