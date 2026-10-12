Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám phát động ủng hộ Quỹ 'Vì người nghèo'

Hoạt động nhằm lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, phát huy truyền thống đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng; đồng thời huy động nguồn lực xã hội để chăm lo, hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám Mai Văn Lâm phát động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" phường. Ảnh: Vân Hà

Tại hội nghị, lãnh đạo phường kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tiếp tục chung tay ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, phát huy tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, góp sức giúp đỡ những hoàn cảnh còn khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Theo thống kê, trên địa bàn phường hiện còn 18 hộ cận nghèo và hơn 2.000 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn. Đây là những đối tượng cần sự quan tâm, hỗ trợ thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư.

Đại diện doanh nghiệp trên địa bàn trao ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" phường. Ảnh: Vân Hà

Đại diện Ban Quản lý di tích Đình - Đền Kim Liên trao ủng hộ tại chương trình. Ảnh: Vân Hà

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám Mai Văn Lâm cho biết, thời gian qua phường luôn quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách, người có công, hộ cận nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Việc huy động các nguồn lực xã hội hóa được chú trọng, góp phần bổ sung nguồn lực cho công tác hỗ trợ, giúp đỡ những trường hợp cần trợ giúp trên địa bàn. Trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” là kênh vận động thiết thực, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong kết nối, lan tỏa tinh thần sẻ chia, góp phần bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Đại diện cơ quan, đơn vị hưởng ứng lễ phát động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" phường năm 2026. Ảnh: Vân Hà

Thông qua chương trình, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám mong muốn tiếp tục khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm xã hội và sự chung tay của toàn cộng đồng; qua đó lan tỏa những nghĩa cử nhân ái, thiết thực giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, hướng tới mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.

Hưởng ứng lời phát động, tại chương trình, đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ dân phố và các nhà hảo tâm trên địa bàn đã trực tiếp đóng góp, ủng hộ Quỹ Vì người nghèo của phường, tổng số tiền vận động được là 342 triệu đồng.