Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám Vũ Đức Tuyên nhấn mạnh, Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11) được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh vị trí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật trong đời sống xã hội, khơi dậy tinh thần thượng tôn pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám Vũ Đức Tuyên phát biểu tại chương trình. Ảnh: Vân Hà

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn phường được quan tâm triển khai với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế địa phương.

UBND phường đã ban hành nhiều kế hoạch cụ thể, tập trung tuyên truyền các quy định liên quan trực tiếp đến đời sống người dân như: Tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, đất đai, nhà ở, trật tự xây dựng, quản lý đô thị, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy, hộ tịch, chứng thực, hòa giải ở cơ sở, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tại chương trình, các đại biểu được tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội. Ảnh: Vân Hà

Công tác tuyên truyền được thực hiện đa dạng, theo nhiều hình thức từ hội nghị, hệ thống thông tin cơ sở, các buổi sinh hoạt tổ dân phố, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; đồng thời lồng ghép trong quá trình tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn... Nhờ đó, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và nhân dân từng bước được nâng lên.

Dịp này, phường có 16 cá nhân xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026 được khen thưởng. Ảnh: Vân Hà

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND phường nhấn mạnh việc đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng thiết thực, gắn với những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Trong đó, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, công chức, tuyên truyền viên pháp luật, các tổ chức chính trị - xã hội và tổ dân phố trong việc đưa pháp luật đến gần hơn với đời sống.

Tại chương trình, UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã biểu dương, khen thưởng 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026.

Lãnh đạo phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám trao giấy khen tới các cá nhân xuất sắc. Ảnh: Vân Hà

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu, cán bộ và tuyên truyền viên pháp luật được nghe bà Dương Thị Minh Châu, Trưởng phòng Tuyên truyền và hỗ trợ người tham gia, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội phổ biến các quy định về chính sách bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Nội dung tập trung làm rõ những quy định cơ bản, quyền lợi, mức đóng, phương thức đóng và các chế độ được hưởng; đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đội ngũ tuyên truyền viên ở cơ sở trong việc hướng dẫn, giải đáp vướng mắc, vận động người dân tham gia bảo hiểm. Qua đó góp phần mở rộng diện bao phủ bảo hiểm, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.