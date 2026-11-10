Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Nâng cao hiệu quả quản lý đô thị từ những vấn đề dân sinh

Giải tỏa 5 "điểm đen" về vệ sinh môi trường

Thông tin về kết quả giải quyết vệ sinh môi trường, Phó Chủ tịch UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám Đoàn Thu Hà cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, địa bàn đã thu gom, vận chuyển hơn 22.800 tấn chất thải rắn sinh hoạt, bình quân 83,58 tấn/ngày; 100% lượng rác phát sinh được đưa về cơ sở xử lý của thành phố, không để tồn đọng; công tác phân loại rác tại nguồn được triển khai đến từng hộ gia đình.

Công tác thu gom rác thải sinh hoạt được duy trì theo lịch, cơ bản không để tồn đọng rác tại địa bàn phường. Ảnh: TL

Đáng chú ý, điểm chuyển tải chất thải rắn sinh hoạt đầu tiên trên địa bàn phường đặt tại Ô Đồng Lầm được cải tạo, đưa vào vận hành từ ngày 26-10-2026 đã góp phần khắc phục khó khăn về quỹ đất; hạn chế tình trạng rác lưu trên hè phố, phát sinh mùi hôi, nước rỉ rác và ùn ứ tại các điểm tập kết.

Đặc biệt, thời gian qua 5 "điểm đen" vệ sinh môi trường tồn tại kéo dài tại hồ Linh Quang; số 222 Lê Duẩn; đầu ngõ chợ Khâm Thiên; đầu chợ Ngô Sỹ Liên và khu vực Ga B đã được phối hợp xử lý.

Công tác lập lại trật tự đô thị cũng được triển khai tại các khu vực trọng điểm. Trong 9 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng xử phạt 2.165 trường hợp vi phạm, với số tiền gần 885 triệu đồng. Hệ thống Cam AI và camera giám sát đã giúp phát hiện, xử phạt 388 trường hợp vi phạm trật tự đô thị và trật tự giao thông, với số tiền 87,3 triệu đồng.

Các tổ tự quản trên địa bàn thời gian qua đã hoạt động tích cực, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự đô thị. Ảnh: TL

Những bất cập dân sinh cần được tháo gỡ

Bên cạnh kết quả đạt được, nhiều vấn đề dân sinh tiếp tục được người dân phản ánh tại Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn. Nổi cộm là tình trạng đổ rác sai giờ, sai địa điểm tái diễn tại một số khu dân cư sau khi các mô hình tự quản vệ sinh môi trường được bàn giao; tình trạng thiếu điểm đỗ xe, phương tiện lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; một số vị trí thoát nước, nắp cống gây mùi, mất an toàn; hệ thống chiếu sáng chưa được khắc phục kịp thời; ô nhiễm môi trường tại hồ Ba Mẫu...

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Mai Văn Lâm cho biết, qua triển khai đề án xây dựng nền nếp, trật tự, văn minh đô thị, phường đã tập trung xử lý các tồn tại về trật tự đô thị, an toàn giao thông tại 14 tuyến phố và 3 hồ lớn. Tuy nhiên, sau khoảng 1,5-2 tháng bàn giao địa bàn cho các tổ tự quản, việc duy trì có dấu hiệu giảm sút, một phần do kinh phí hỗ trợ chưa thường xuyên, thiếu tính bền vững.

Người dân phản ánh những tồn tại, bất cập trong quản lý vệ sinh môi trường, trật tự đô thị trên địa bàn. Ảnh: Vân Hà

Từ đó, ông Mai Văn Lâm đề xuất phường bố trí nguồn kinh phí thường xuyên, ổn định để hỗ trợ các tổ tự quản duy trì vệ sinh môi trường, trật tự đô thị. Đồng thời, đưa nội dung xây dựng trật tự, văn minh đô thị vào chương trình lãnh đạo, chỉ đạo hằng tháng của các chi bộ; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định về thu gom, xử lý rác thải, gắn với phổ biến cụ thể các chế tài xử phạt để nâng cao ý thức.

Hiệu quả quản lý được đánh giá bằng chuyển biến thực chất

Giải đáp về tình trạng thiếu điểm đỗ xe, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hà Anh Tuấn cho biết, địa bàn chưa có điểm giao thông tĩnh được xây dựng theo quy hoạch (mới đáp ứng được khoảng 10%), trong khi nhu cầu đỗ xe ngày càng lớn.

Để giải quyết thực trạng này, UBND phường sẽ phối hợp với cấp ủy, tổ dân phố và lực lượng cơ sở đánh giá khả năng bố trí điểm đỗ xe phục vụ người dân; tăng cường kiểm tra, sắp xếp phương tiện, xử lý các trường hợp trông giữ xe không đúng quy định.

Phó Chủ tịch UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám Đoàn Thu Hà giải đáp một số nội dung người dân phản ánh. Ảnh: Vân Hà

Về tình trạng ô nhiễm tại hồ Ba Mẫu, ông Hà Anh Tuấn cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh, UBND phường đã kiểm tra thực tế, báo cáo thành phố và các sở liên quan để làm rõ nguyên nhân. Trước mắt, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Sở Xây dựng sẽ phối hợp xử lý bằng chế phẩm sinh học, cần thêm thời gian để hệ sinh thái phục hồi. Phường sẽ tiếp tục theo dõi, phối hợp với cơ quan chuyên môn đánh giá chất lượng nước và quá trình phục hồi của hồ.

Để giải quyết những tồn tại trên, Bí thư Đảng ủy phường Vũ Xuân Hùng yêu cầu UBND phường khẩn trương cụ thể hóa các kiến nghị thành nhiệm vụ, giải pháp theo nguyên tắc “6 rõ, 1 xuyên suốt”, xác định rõ đầu mối chịu trách nhiệm, thời hạn thực hiện và cơ chế kiểm tra, đánh giá.

Đối với công tác vệ sinh môi trường, ông Vũ Xuân Hùng yêu cầu siết chặt kiểm tra chất lượng dịch vụ thu gom, vận chuyển rác; phân định rõ trách nhiệm của đơn vị dịch vụ với vai trò tuyên truyền, giám sát, phát hiện, phản ánh vi phạm của tổ dân phố, tổ tự quản và người dân.

Quang cảnh hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám với MTTQ, các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân trên địa bàn. Ảnh: Vân Hà

Bí thư Đảng ủy phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám Vũ Xuân Hùng nhấn mạnh, hiệu quả quản lý đô thị phải được đánh giá bằng chuyển biến thực chất. Ảnh: Vân Hà

Đồng thời, phường cần rà soát các điểm nóng về rác thải, cơ sở kinh doanh có nguy cơ vi phạm, xác định cụ thể địa bàn và cá nhân phụ trách; đẩy nhanh lắp đặt, khai thác camera tại các điểm tập kết rác, ngõ phố, khu vực trường học để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm.

Bí thư Đảng ủy phường yêu cầu xác định mục tiêu xây dựng phường sáng - xanh - sạch - đẹp, văn minh, không rác thải là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài. Công tác tuyên truyền, vận động phải đi đôi với kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm vi phạm.

"Hiệu quả quản lý phải được đánh giá bằng chuyển biến thực chất: Đường phố, ngõ phố sạch hơn; các điểm rác tự phát được xử lý, không tái diễn; chất lượng thu gom được nâng lên và ý thức chấp hành của người dân, hộ kinh doanh có chuyển biến rõ rệt", ông Vũ Xuân Hùng nhấn mạnh.